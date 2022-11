Marcelino Iglesias adelantó que no apelará el fallo de la Suprema Corte por la reina de Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, aseguró este martes que no apelará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, un día antes de la audiencia pública para dirimir si debe elegirse soberana en la Vendimia o continuar suprimida, como lo establece una ordenanza del 2021 por la cual en los festejos distritales y departamental no se elige más a la representante de esa comuna.

Durante la entrega de viviendas en la que coincidió el gobernador Rodolfo Suárez, Iglesias habló acerca de un fallo que lo obligue a volver a elegir reinas vendimiales: “No vamos a apelar el fallo. No lo vamos a hacer. Tengo una secreta, una íntima confianza que la Corte va a comprender el signo de los tiempos”.

“Hoy muchas prácticas que eran discriminatorias hacia las mujeres han quedado de lado. Estamos en un Mundial (en referencia a la Copa Mundial de Fútbol) y vemos que en todos los medios salen notas sobre la discriminación que hay en Qatar y en algunos países árabes y nos causa rechazo”, ejemplificó.

Por último, el jefe comunal reflexionó: “Esto nos debe servir para pensar lo que queremos cambiar para ser una sociedad mucho más equitativa y amigable”.

La audiencia pública tendrá lugar este miércoles 30 a las 10 en el edificio del poder judicial (en España 480), en la cual se analizará la acción administrativa de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) contra la Municipalidad de Guaymallén.

La misma se transmitirá por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia.

Qué plantea la Coreguay

“Más allá de los tecnicismos lo que nosotros estamos diciendo es que hay una tradición que no se debe perder porque lo diga un gobierno de turno. Esperamos que la Corte arbitre los medios y disponga un procedimiento para que la fiesta no sea exclusivamente de los municipios sino que la pueda organizar una entidad no gubernamental”, insistió Maximiliano Legrand, abogado querellante.

La clave está en el reglamento provincial y de Guaymallén por el que tiene potestad la municipalidad, por eso es el organismo que elimina la elección de la reina, pero mantiene la realización de la fiesta destacando a los cultores del trabajo.