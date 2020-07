Los mendocinos, entre la negación y el miedo ante síntomas del virus

Los síntomas de Covid-19 son bastante genéricos y compartidos con otras patologías que para colmo - y aunque se han reducido este año- están en “temporada alta”. ¿Quién no tuvo dolor de garganta o tos en invierno? Justamente estos dos, además de la fiebre y el cansancio, son los síntomas más habituales.

La situación de pandemia ha generado reacciones diversas y a eso no ha escapado la forma de actuar ante posibles síntomas. Los médicos observan que hay quiénes, ante el primer indicio, acuden al consultorio o a una guardia, mientras que hay otros que lo minimizan o lo ignoran. En el medio, están los temores a lo que pudiera suceder. En los hospitales reconocen que hay gente que está muy asustada y consulta ante los primeros signos.

Un médico de la Guardia del hospital Paroissien dijo que los síntomas son los de cualquier catarro o estadogripal y eso confunde. “La gente está re asustada. Casi todas las consultas son por eso. Vienen por cosas más bien banales, incluso no llegan al punto del síndrome febril”, relató. Por eso, aunque no suelen llegar con temperatura elevada, acuden por dolor de garganta, cansancio, astenia y tos.

En la Guardia del hospital Central registran algo similar. “Se confunde con la faringitis, con la gripe no tanto porque tiene más congestión, con más mucosidad”, señalaron.

De hecho, el jueves, Carla Vizzottisecretaria de Salud de la Nación, aclaró que “tener sólo un resfrío leve no es síntoma de Covid-19” y que sí hay que preocuparse si ese resfrío está asociado a una febrícula, dolor de garganta, tos o pérdida de olfato.

Reticentes

Así como están los mendocinos que se hacen atender ante la más mínima señal, algunos profesionales relatan que hay personas que evitan consultar aun cuando tienen síntomas claros del coronavirus.

Si son leves, creen que su vida cotidiana no se verá afectada y por el contrario temen que, si acuden al sistema de salud, sean internados por dos o tres semanas.

“El principal déficit es que la gente con síntomas leves no está consultando: con tos y un poco de fiebre primero, creen que no les van a dar importancia. Pero, además, porque si sospechan que pueden tener Covid19 y se sienten más o menos bien, no quieren terminar aislados y eso es un problema, porque siguen contagiando a sus convivientes, vecinos y familiares”, remarcó Javier Farina, médico infectólogo referente de la Sociedad Argentina de Infectología y asesor del gobierno nacional. Para él, en este momento el foco debe ponerse en esas personas para evitar que se disemine más el virus.

Por otra parte también se cree que hay que gente que evita la consulta médica para no someterse a esa averiguación de antecedentes y nexos que surgen luego del diagnóstico: la investigación epidemiológica, que busca saber cuáles fueron sus movimientos y con quién estuvieron. Temen ser multados si violaron la cuarentena o exponer a allegados que lo hicieron.

Los propagadores

Quienes se han infectado con el virus Sars CoV-2 pero presentan síntomas leves, son considerados los principales diseminadores del microorganismo. Se cree que por no sentirse del todo mal o no creer que están infectados por tener signos con los cuales se puede lidiar, continúan con su rutina y con ello, con el contagio de quienes los rodean.

Los especialistas destacan que deberían ser el principal objetivo a detectar por las estrategias sanitariaspara cortar las cadenas de transferencia del virus. Hay que saber que más de 80% de quienes adquieren el virus transcurren la enfermedad con cuadros leves o asintomáticos. En Mendoza, el Ministerio de Salud considera esta tasa en torno al 90% mientras que en la provincia 6,7% de los positivos ha requerido atención en unidades de terapia intensiva.

“Es importante detectar los casos leves, que son los principales diseminadores de esta infección, ya que los graves consultan y se internan mientras que los asintomáticos no son grandes transmisores, al margen de que no se hable mucho de esto”, destacó el infectólogo Farina.

El especialista remarcó la importancia de implementar estrategias que permitan identificarlos. Esto sobre todo en la instancia actual de circulación del virus en que se encuentra Mendoza, que es por conglomerado, o sea que la circulación es por zonas o grupos y por lo tanto acotada.

Como en todo, hay diversas posturas. El médico del hospital Paroissien, sugirió que una primera alternativa puede ser evacuar consultas a través de la la línea telefónica oficial, el 0800- Covid (0800 800 26843).

Eso sobre todo en el caso de quienes no identifiquen haber estado asociados a un nexo epidemiológico: alguien positivo o un lugar donde haya circulación comunitaria del virus.

Quienes sí lo tuvieron deben estar atentos, en particular quienes tienen trabajos de alta exposición al virus.

En tanto, Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, destacó que es un virus que en un alto porcentaje de personas no genera sintomatología “y eso es lo complejo porque están infectados con capacidad de infección pero sin ningún elemento que lo advierta; entonces va teniendo este efecto multiplicador”.