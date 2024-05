A la hora de preparar las comidas, la higiene cumple un papel fundamental para evitar posibles infecciones tales como la salmonela y shigella. “Ambas son enfermedades producidas por una bacteria y la fuente de contagio generalmente es por el consumo de alimentos contaminados”, explicó anteriormente a Los Andes, Juana Sepúlveda, bromatóloga y secretaria de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo (APBC).

En ese marco, la profesional indicó que en ambas infecciones la cantidad de bacterias que infecta es baja y la transmisión es la ruta fecal-oral. “Son bacterias que sobreviven mucho tiempo en los alimentos, inclusive a temperatura de heladera, por eso es que cuando están presentes se convierten en un problema”, señaló Sepúlveda.

Y especificó: “En las familias ocurren episodios de diarreas, vómitos, dolores de cabeza y siempre se sospecha de alguna comida ingerida con anterioridad. Como a veces se resuelve en el hogar no se puede tener certeza de qué fue lo que causó el cuadro”.

De todas maneras, la profesional aclaró: “La gente después de la pandemia ha tomado conocimiento de la gran importancia que es mantener la higiene a la hora de preparar los alimentos. Esto ha permitido que se disminuya mucho la proporción de infecciones”. Luego, le puso fin a tan nombrada la discusión: ¿los huevos se guardan afuera o adentro de la heladera?

¿Los huevos se guardan afuera o adentro de la heladera?

Sobre este tema, la profesional hizo hincapié en los cuidados a la hora del consumo de huevos. En primer lugar, indicó que apenas se compran no se deben meter en la misma bolsa que el resto de los alimentos.

Una vez que llagamos al hogar, si optamos por guardarlos en la heladera deben estar en un recipiente cerrado. Si se prefiere almacenarlos en otro espacio este debe ser fresco y también tienen que estar en un recipiente cerrado.

Por otro lado, si la cáscara del huevo tiene materia fecal, Sepúlveda indicó: “Conviene limpiarlos en seco. No lavarlos porque si no lo que estamos haciendo es incorporar humedad a ese ambiente y vamos a favorecer la multiplicación de las bacterias. Es por esto que no se aconseja lavarlos”.

