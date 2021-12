Los españoles de SN Challenge publicaron un video con su experiencia con los vinos y el turismo de Mendoza

SN Challenge, la pareja de españoles famosos en YouTube por su contenido relacionado a la cultura Argentina, compartieron un video donde mostraron los detalles de su visita a Mendoza.

A lo largo de la secuencia de poco más de 14 minutos, Sebas Méndez y Nuria Calvo contaron cómo fue su experiencia en la provincia. Los influencers pasearon por el Parque San Martín, la municipalidad de Mendoza y varias bodegas donde además de probar los vinos se animaron a cocinar una típicas empanadas mendocinas.

Para terminar, la pareja fue a ver el show de Ciro y Los Persas en el Stadium Arena Maipú. La fama de Sebas y Nuria es tal que incluso el mismo Ciro les envió un saludo desde el escenario y les agradeció la visita.

El éxito de SN Challenge

Los creadores de SN Challenge llegaron a Argentina el 11 de noviembre. Tras su paso por Buenos Aires, donde visitaron CABA como el conurbano, partieron a Mendoza.

Nuria Calvo y Sebas Mendez Son una pareja de españoles que esta en Argentina grabando lugares del pais y su canal de youtube es uno de los mas vistos en habla hispana SN Challenge. Foto Ignacio Blanco

Primero hicieron una visita fugaz ya que fueron hasta San Juan a ver el partido de la Selección Argentina contra Brasil y después volvieron a Mendoza donde recibieron miles de invitaciones. Posteriormente pasaron por Bariloche, Villa La Angostura y llegaron hasta Córdoba para volver una vez más a Buenos Aires.

En una entrevista para diario Los Andes, Sebas contó que se había quedado impactado con la belleza imponente de la Cordillera de los Andes, la frondosa vegetación de sus calles, la gastronomía de primer nivel y especialmente el orden y la tranquilidad reinante en todos sus departamentos.

No puedo dejar de confesar que Mendoza me llama mucho la atención. Soy un amante de la montaña y me parece increíble estar al pie de la cordillera y contemplar el maravilloso paisaje. El clima y el intenso sol también me encantan”, reflexionó en aquella ocasión.