Las deudas de la Educación en Argentina: cuáles son las 3 principales según un informe

Un informe nacional analizó las principales deudas de la Educación en Argentina . En el trabajo se buscó monitorear el cumplimiento de las 10 prioridades de la agenda educativa nacional sintetizadas en el Acuerdo por la Educación, un compromiso multisectorial que se firmó en 2024 tras un proceso de diálogo y consenso con 200 referentes de diversos sectores.

El monitoreo incluye indicadores sobre cobertura, alfabetización, financiamiento, profesión docente y gestión escolar , entre otros ejes. El objetivo es “fortalecer el compromiso colectivo en torno a la mejora educativa”, señalaron desde la organización.

“Acuerdo por la Educación: avances y deudas en el cumplimiento de las prioridades educativas”, fue elaborado por la organización Argentinos por la Educación.

En ese marco, los investigadores pusieron el foco e n 3 aspectos que consideran sustanciales entre las desafíos : la necesidad de ampliar la cobertura de sala de 3 en el nivel inicial , de mejorar los niveles de alfabetización en los primeros años de la primaria y de garantizar que los estudiantes lleguen al final de la secundaria en tiempo y forma. Algunos mejoraron pero otros están lejos de los objetivos.

El estudio señala que en el nivel inicial se consolidó el acceso a las salas obligatorias. En el país, la cobertura llega al 91,2% en sala de 4 años y al 97,3% en sala de 5. Sin embargo, la sala de 3 aún registra un 53,7% de cobertura , lo que muestra un margen significativo para su ampliación. “La meta fijada es alcanzar el 100% de cobertura en salas de 3 , 4 y 5 años para 2030 , lo que requerirá reconversión o construcción de jardines, redistribución y apertura de salas, así como reasignación o contratación de docentes . Esto, en un contexto de baja de natalidad, que apareja nuevos interrogantes respecto a los mejores caminos a seguir”, señala el documento.

La intención de la DGE es duplicar la cantidad de vacantes para sala de 3 en el ciclo lectivo 2025. hoy volvieron a clases los alumnos mendocinos tras el receso invernal.

En Mendoza, la gestión ha apuntado a incorporar salas de 3, sobre todo a partir de la reducción de los nacimientos que han ido liberando cupos en relación a la matrícula de cohortes de hace unos años.

Desde el gobierno escolar destacan que Mendoza es pionera en la incorporación de chicos al nivel inicial, como ocurrió en algún momento con las salas de 4 años, cuando aún no estaban dentro de la obligatoriedad y en lo que Mendoza fue una de las primeras provincias en avanzar. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) destacan que esta vez también lo será y plantean el tema en términos de “Justicia educativa” al destacar que, de este modo, Mendoza amplía el acceso a la educación, garantiza inclusión, equidad y calidad en su cuidado.

El año pasado, se anunció la habilitación de 63 nuevas salas de Nivel Inicial especialmente destinadas para esta edad, distribuidas en 13 departamentos.

Más cerca, el 1 de mayo el gobernador Alfredo Cornejo anunció: “Uno de los focos centrales sigue siendo el acceso temprano a la educación y el fortalecimiento de la alfabetización desde los primeros años. Por ello, en 2025 duplicaremos la creación de salas de 3 años y plurisalas en toda la provincia, como parte de un plan que proyecta la universalización de la sala de 3 años para 2027”, resaltó.

Desempeño y abandono en la escuela

En primaria, el informe destaca que el objetivo principal es que para 2030 el 85% de los estudiantes alcancen un dominio lector sólido al finalizar el primer ciclo. Resalta avances significativos respecto a la priorización de esta cuestión tanto por la Secretaría de Educación Nacional como por los ministerios jurisdiccionales, y pone en valor la realización de las pruebas Aprender Alfabetización en 3er grado. Sin embargo, indica que los resultados todavía muestran un rezago significativo, ya que el 54,9% de los alumnos de tercer grado no logra desarrollar las competencias de lectura esperadas para su nivel.

Nivel Inicial Proporción de alumnos en sala de 3, 4 y 5 sobre el total de alumnos en primer grado para la misma cohorte. Años 2014-2024. Argentinos por la Educación

En secundaria, la tasa de deserción acumulada a los 17 años bajó de 24% en 2018 a 15% en 2024. Este indicador mide la proporción de estudiantes de 17 años que abandonan la escuela respecto de los que estaban en esa misma cohorte 6 años antes. Si bien la tendencia descendente marca un avance, es fundamental lograr que los estudiantes no sólo permanezcan, sino que puedan terminar la escuela con aprendizajes significativos.

Avances en Educación pero insuficientes

Valeria Abusamra, Investigadora CIIPME - CONICET ‍, Profesora UBA - FLACSO, entiende que “La finalización de la escuela secundaria con aprendizajes significativos es la culminación de un proceso acumulativo que comienza en los primeros años y que requiere acompañamiento sistemático y sostenido a lo largo de toda la escolaridad. Por ello, es difícil suponer que las transformaciones puedan implementarse “en paralelo” si no se aseguran dispositivos progresivos, articulados y persistentes de apoyo académico, socioemocional y de orientación a las trayectorias, con políticas continuas de acompañamiento. Abusamra además afirma que “no solo hay exclusión cuando un estudiante queda fuera del sistema, sino también cuando, aun estando dentro, su derecho a la educación no se garantiza de manera plena y efectiva. Ya no se trata solo de contabilizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema, sino de garantizar que esa permanencia se traduzca en aprendizajes efectivos y en el ejercicio pleno del derecho a la educación”.

Sandra Ziegler, investigadora y docente en Flacso y profesora Asociada en la Universidad de Buenos Aires, entiende que “la disminución de la tasa de abandono en el nivel secundario es un logro significativo que refleja avances en la retención escolar. Sin embargo, este indicador por sí solo es insuficiente, ya que no da cuenta de la calidad de los aprendizajes ni de la relevancia de la experiencia escolar. Para potenciar su sentido transformador, sería necesario complementarlo con otros indicadores: asistencia, repitencia y desempeño académico, que permitan valorar las trayectorias y aproximarnos a una secundaria que prepare a los estudiantes para el presente y el futuro”.

La situación de los docentes

En cuanto a la profesión docente, Argentina ocupa el puesto 31 de 35 países en el Índice Global de Estatus Docente, lo que refleja el bajo reconocimiento social hacia la profesión. En la semana del Día del Maestro, este parece un punto especial para atender. Este índice se basa en una opinión exhaustiva en 35 países, que explora las actitudes sobre temas que abarcan desde el salario justo para los docentes hasta si creen que los alumnos los respetan y la importancia que se da a su propio sistema educativo.

Romina de Luca, Investigadora Adjunta del CONICET y Coordinadora del Área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS, considera que “pese a la fijación de 10 prioridades claras en materia educativa, el principal desafío actual continúa siendo la ausencia de metas a nivel nacional”. “Si bien es cierto que mayor gasto o inversión educativa no asegura resultados de calidad, la restricción presupuestaria vigente tampoco parece ser un buen camino. Infraestructura, salarios y condiciones laborales impactan en la tarea cotidiana, en la formación continua y también en la gestión escolar dada la imposibilidad de consolidar equipos de trabajo. Si bien se observan mejoras en la información pública debe advertirse acerca de los distintos cambios en los instrumentos de medición (como las Aprender 2024 en relación a las de 2016) y/o el impacto de modificaciones en los mecanismos de promoción de estudiantes de nivel secundario y su incidencia en el abandono escolar o incluso en otras mediciones estadísticas asociadas con ese factor”, advierte.

Respecto al resto de las prioridades, el informe destaca los avances en torno a los sistemas de información, dado que se ha alcanzado un porcentaje de cobertura de estudiantes cercano al 100%. A su vez, comparte indicadores respecto al gobierno de la educación, su financiamiento, el tiempo y las condiciones para el aprendizaje, la gestión escolar y el curriculum.