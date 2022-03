La Reina Nacional de la Vendimia llegó a Santa Rosa y recibió el cariño de la gente

“Les quiero agradecer, es lo primero que me sale en este momento. Esto es de Santa Rosa, de todos ustedes, del pueblo. Gracias por darme la oportunidad y el privilegio de representarlos en nuestra provincia”, fueron las primeras palabras de la Reina Nacional de la Vendimia 2022, Natasha I, al regresar a Santa Rosa, su departamento natal.

Santa Rosa se vistió de gala para recibir a la nueva Reina Nacional de la Vendimia, Natasha Sánchez, coronada el pasado 5 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. En una histórica caravana que visitó cada rincón del departamento, cientos de personas ovacionaron a la nueva soberana en las calles, en un recorrido que culminó en la plaza principal con el reencuentro ante su gente. En total fueron 6 horas de recorrido y al llegar a la plaza recibió una nueva ovación.

En la plaza, Natasha expresó: “Estoy feliz, pero sobre todas las cosas agradecidas. Sin cada uno de ustedes, acompañándome en todo momento, esto no hubiera sido posible. Me emocioné en el Frank Romero Day cuando me mencionaban y se escuchaba un sólo grito. Era todo Santa Rosa en el teatro griego, y eso me llenó de orgullo. Como dijo Flor, cuando queremos, todos juntos podemos. Gracias infinitos, estos atributos es por, para y gracias a todo Santa Rosa. Feliz Vendimia”

Después de cumplir con las tradicionales actividades que las soberanas tienen en sus primeros días de reinado, Su Majestad Natasha Sánchez acompañó a la Virreina, Giuliana Pilot, en la vuelta a su departamento para encontrarse con el pueblo de Maipú el martes en la noche. Un día después, realizadas todas las responsabilidades, a la Reina Nacional le llegó la hora de recibir el cariño de su gente.

Familias, amigos y amantes de Vendimia que fueron especialmente a recibirla, o comerciantes y transeúntes que se cruzaron casualmente con una larguísima fila de autos; todos detuvieron lo que estaban haciendo para saludar, o al menos brindar su atención, al paso del carro vendimial que llevó a Natasha, la flamante soberana elegida en “Milagro del Vino Nuevo”. Quienes no pudieron asistir, pudieron seguirlo por transmisión en vivo a través de la red social Facebook, en la página oficial del municipio.

Para tal recibimiento, las autoridades municipales se aseguraron de que no quede sector de Santa Rosa sin recorrer por la reina y su corte. La caravana comenzó temprano, alrededor de las 17:30, para continuar con el camino planeado: primero pasó por 25 de Mayo y 12 de octubre, y continuó por la Ruta provincial 50 hasta La Costa y La Dormida. Cerca de las 20 fue el turno del distrito Las Catitas, pasando frente a la Delegación Municipal, para terminar en la plaza 25 de Mayo, la más importante de la Villa Cabecera. Ese punto fue el elegido para el gran reencuentro, aproximadamente a las 23:30, donde se congregaron cientos de personas que acompañaron en la caravana, junto a los otros cientos de vecinos que esperaron en el lugar. Fueron 6 horas de recorrido, en el que los bocinazos, carteles y los gritos aportaron todo el clima festivo de la tarde-noche, demostrando la alegría y el cariño a la nueva Reina Nacional. Una vez en el lugar, hubo tiempo para un show artístico y para lo que todos esperaban, las primeras palabras de Natasha ante su gente.

Orgullo santarrosino

Al anunciar el cronograma del día, la Municipalidad de Santa Rosa aseguró que recibieron a Natasha Sánchez “con orgullo”, recordando las otras dos veces en la historia que el departamento se preparó para tal festejo: “Volvemos a emocionarnos como en los años 1986 y 2010, como sucedió con Estela San Sebastián y Flor Destéfanis”.

Justamente esta última, actualmente en el cargo de intendente de Santa Rosa, expresó a Los Andes las sensaciones de lo que están viviendo, y aseguró que “estamos muy contentos con la llegada de nuestra Reina Nacional de la Vendimia”, a quien definió como “una gran mujer”. Sobre el reencuentro de anoche, manifestó: “El pueblo está feliz. Lo que sentí cuando vi a cada uno de mis vecinos y vecinas, esperando en nuestros distritos la llegada de la reina, es la transmisión de la felicidad del pueblo”.

Eso, agregó, “significa que unidos y organizados, sin distinción política, sino que todos juntos, pudimos lograr traernos esta corona de la mano de Natasha, que va a tener un desafío enorme de representar a todos los mendocinos”. “Esto nos enseña es que lo que nos propongamos los santarrosinos, lo vamos a lograr. Hoy estamos más empoderados que nunca”, concluyó Destéfanis.

La nueva Reina Nacional de la Vendimia es la tercera que corona Santa Rosa, tras las anteriormente mencionadas. Además, el departamento del Este también tuvo cuatro virreinas. Ahora, “este 2022 Santa Rosa y nuestra querida Mendoza se mostrarán al mundo a través de la mirada de Natasha Sánchez”, expresó el municipio en la invitación al recibimiento.