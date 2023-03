La reina de la Vendimia 2023 se defendió de los increíbles ataques: “Nadie me va a tirar abajo la felicidad”

Entre tantas misceláneas que ya se han convertido en sinónimo de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza -y de todo lo que rodea a la celebración-, no pueden faltar las repercusiones y polémicas posteriores a la elección de la soberana. Y es que las acusaciones de “acomodo” y de “arreglo” siempre están en el orden del día. Y el caso de Ana Laura Verde, la flamante reina nacional de la Vendimia 2023 y que representa al departamento de La Paz no es la excepción ni mucho menos.

Desde los primeros minutos del domingo, cuando se coronó a Ana Laura en el teatro griego Frank Romero Day, comenzaron a circular las versiones de una elección poco clara y que estaba definida de antemano. Incluso, ya durante el conteo de votos y minutos antes de que se confirmara lo que era el apabullante triunfo de la reina de La Paz, comenzó el “run run” entre los pasillos y gradas.

La reina de la Vendimia 2023 se defiende de los increíbles ataques: “Nadie me va a tirar abajo la felicidad”. Foto : Orlando Pelichotti / Los Andes.

Porque, un año más, las voces que sostienen que la Fiesta de la Vendimia estuvo arreglada se alzaron a viva voz, aunque -como siempre- sin pruebas contudentes. Y, lejos de mantenerse ajena a esta polémica, la flamante reina nacional de la Vendimia, Ana Laura Verde, recogió el guante ante estas acusaciones y dejó en claro que no la preocupan ni angustian.

“Nada ni nadie, ni ningún mal comentario me va a tirar abajo LA FELICIDAD QUE TENGO DE ESTAR CUMPLIENDO ESTE SUEÑO Somos tan merecedores de la corona nacional como todos los departamentos de Mendoza”, tuiteó la reina en su cuenta de Twitter @Anaaverdee .

Y para evitar que la bola de nieve se siga haciendo más grande, al menos en las notificaciones de su cuenta, la soberana restringió las respuestas para que solamente puedan contestar aquellas personas que han sido mencionadas por Ana Laura en la publicación. Ello no quitó que los usuarios de esta red social puedan responderle citando el tuit, y prácticamente la totalidad de los comentarios fueron -y siguen siendo- de apoyo a la reina.

Injustificado ataque

En momentos en que se intenta defender la elección de la Reina de la Vendimia como una figura con connotación cultural y simbólica, representativa de la provincia y que no se limita únicamente a un concurso de belleza, algunos de los comentarios que se comenzaron a viralizar en las redes durante las últimas horas no hacen más que destruir toda esa imagen con que se intenta cargar sanamente a la Vendimia.

Y es que, junto a las acusaciones de acomodo, no faltan aquellos que -amparándose en el pseudo anonimato de las redes sociales- se encargan de vapulear y atacar a Ana Laura Verde con comentarios referidos a su físico y apariencia.

Precisamente, preocupada por esta situación, también la reina nacional de la Vendimia mandato cumplido 2020 y 2021 (renovó mandato por la pandemia de coronavirus) Mayra Tous Maggini dedicó algunas palabras a los violentos ataques hacia Ana Laura Verde en su perfil de Facebook, donde llamó a la reflexión.

“No puedo creer todo lo que leo en las redes. ¡No aprendemos más! Exigimos que “no sea un concurso de belleza” porque cosifica, pero cosifican poniendo como eje central el concepto mega subjetivo de belleza”, comenzó su escrito la reina 2020 y 2021.

“Se autodefinen como empáticos y lo que menos hacen es empatizar con quienes están expuestas ante una inmensidad de gente. Critican cuerpos, hablan de las familias. No son conscientes del daño que generan. Por mi parte grité cada voto de Tupungato como una loca, conté votos como niña en un papel, me puse feliz y festejé como barrabrava porque una persona con muchas capacidades y humildad Gemina Navarro consiguió un enorme lugar. Y me alegró que una joven enóloga con familia de viñateros Ana Laura Verde sea la reina de la Vendimia porque esto va más allá”, siguió Mayra.

“Construyan no destruyan”, sintetizó.

La nueva reina de la Vendimia

Ana Laura Verde (22), quien representó al departamento de La Paz, fue electa como la nueva reina nacional de la Vendimia. La paceña fue la favorita del público y se impuso por 69 votos.

Ana Laura le dio a La Paz su segunda corona nacional de la Vendimia, ya que la única reina nacional que había tenido hasta ahora era Lorena Lorca (1996).

“Este sueño es para todos nosotros, nunca imaginé que me iba a tocar llevar la segunda corona a mi departamento. Estoy inmensamente feliz”, dijo Ana Laura tras ser coronada.