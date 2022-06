La queja de un padre: “En seis años, la UNCuyo les robó a mis hijos 188 días de clase”

“Con la jornada de paro de hoy, en seis años suman 188 días en que este método de protesta anacrónico y del siglo pasado robó educación a mis hijos. Un total de 188 días en que ese derecho constitucional fue vulnerado en perjuicio de más 6 mil niños de los colegios preuniversitarios; 188 días en que la UNCuyo no cumplió con la ley al no poder garantizarlo”.

Con esas palabras, Jorge Fuentes, uno de los Padres Autoconvocados (organización que lucha por más días de clases), se quejó ante una nueva medida de fuerza que se lleva a cabo hoy.

Agregó: “Es mentira que los tiempos se recuperan, hoy las nuevas autoridades tienen la oportunidad histórica de remediar tanto daño, no suprimiendo derechos ni conquistas docentes sino trabajando para cumplir la ley y defender al niño, único damnificado, ya que los derechos de los trabajadores de la educación siempre fueron defendidos”.

Fuentes apeló también a las nuevas autoridades de la alta casa de estudios, elegidas recientemente en elecciones, al señalar que “Justicia es lo único que esperamos de Esther Sánchez, rectora electa de la UNCuyo”.

“No naturalicemos el atropello a la educación, sean usted y su equipo los artífices de los cambios que garanticen la educación gratuita y de calidad que se nos prometió, ya que con 188 días menos de clases no hay calidad, con ausentismo docente no hay calidad, con niños estudiando con vidrios rotos y en sótanos de la escuela no hay calidad. Por favor –concluyó—hagan la diferencia”.

Las permanentes medidas de fuerza en esa universidad y sus instituciones dependientes se agudizaron desde 2016 a esta parte. Los padres autoconvocados reclaman que se garanticen los 180 días de clases y la situación afecta al grueso de la población estudiantil secundaria de esa universidad.

La Universidad Nacional de Cuyo administra seis escuelas secundarias, con distintas modalidades. Estas son: el Colegio Martín Zapata, Colegio Universitario Central (CUC), Escuela de Agricultura, Escuela de Magisterio, Liceo Agrícola y Enológico y el Departamento de Aplicación Docente (DAD).

“En mayo llevamos ya cuatro días de paro”, había dicho otro papá el mes pasado, para agregar que a esto se suman feriados, actos y también el día sin clases que se sumó por la realización del censo nacional (el miércoles 18 de mayo). “Nunca, desde 2016, se han respetado los 180 días de clases y vemos que este año continúan”, explicó.

“La UNCuyo no cierra sus aulas”

Por su parte, María Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, se encargó de aclarar que estos problemas gremiales son ajenos a una decisión de la Universidad Nacional de Cuyo.

“Estas cuestiones se deciden fuera del ámbito de la Universidad. (El paro) Es un derecho de los trabajadores a manifestarse. En este reclamo concreto lo hacen suspendiendo las clases, pero de ninguna manera la UNCuyo cierra sus escuelas”, había explicado Barrozo durante la anterior medida.