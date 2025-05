La pesadilla de tres argentinos que ignoraron la nieve para cruzar a Chile y la pasaron mal

No presentaban lesiones, aunque se hallaban imposibilitados de continuar por sus propios medios: hubo que empujar la traffic.

La rápida acción del operativo evitó una situación de mayor gravedad, en un entorno donde las condiciones meteorológicas pueden tornarse extremas en cuestión de horas.

El teniente Patricio Rodríguez, jefe de la Tenencia La Mina, fue categórico al advertir sobre los riesgos de ignorar los cierres fronterizos. “Cuando un paso cordillerano no está habilitado por condiciones climáticas, la precaución principal es no viajar”, afirmó a diario El Centro del Maule. Y agregó: “Las restricciones no son arbitrarias; buscan proteger vidas humanas”.

En este contexto gracias a las acciones realizadas por los funcionarios policiales con personal de vialidad de la zona, tras un trabajo colaborativo, los rescataron.

Los ciudadanos se encontraron en buenas condiciones de salud y agradecieron la labor efectuada.

Los rescatados agradecieron al personal que participó en la operación y reconocieron la gravedad de lo ocurrido.

El Paso Pehuenche, uno de los cruces internacionales que une Argentina y Chile, suele permanecer cerrado durante el otoño e invierno ante la presencia de nevadas intensas.