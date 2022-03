La foto viral del ingenioso cafetero mendocino que terminó revelando su historia de trabajo

En las últimas horas se viralizó la foto de un cafetero que vende sus productos en medio de una gran multitud en el nudo vial, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. A partir de esta imagen, se dio una serie de debates sobre la verdadera identidad del trabajador. Incluso, algunos más osados, lo criticaron por no pagar impuestos.

Concretamente todo comenzó cuando el periodista de Radio Nihuil, Matías Pascualetti, publicó en Twitter la imagen del cafetero con la siguiente leyenda: “El tipo sabe donde hay que ir a vender”.

A partir de allí, los likes y retuits comenzaron a llegar. En un momento, un usuario identificado como @Jony12 afirmó “el cafetero es mi papá y es el hombre más laburantes del mundo. Tiene una hernia de disco, hace 4 años está esperando turno del (Hospital) central y así se levanta a hacer el café con mi vieja a las 4 de las mañana de lunes a sábado aguante mi papá y la gente trabajadora”.

Inmediatamente, otros internautas apoyaron la historia del joven, con comentario como, “aguante tu viejo jony. El país necesita más gente como él. Esa foto es la prueba. Seguí siempre su ejemplo, abrazo!”. “Aguante la gente laburadora!”, escribió otro usuario.

“Ante cada crisis hay una oportunidad dicen! Un Crack! Dios lo ayude a vender Todo todos los días!”, afirmó entusiasta otro internauta.

El tipo sabe donde hay que ir a vender pic.twitter.com/0BtK9V3HZL — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 16, 2022

Todo parecía quedar allí, sin embargo, el debate apareció tras el mensaje de un usuario “sabrá donde pagar impuestos para vender?”, inmediatamente otro contestó: “Me banco que no los pague, al igual que miles de comerciantes, que si pagan todo se funden! Pero no me banco un planeros más!! Esté en la condición que esté. No hacen nada por ellos mismos y los tenemos que mantener. Este Sr por lo menos compra sus insumos y paga el IVA”.

La insólita discusión comenzó a tornarse cada vez más acalorada, incluso una persona identificada como Fernando escribió: “Saco los tanques a la calle y se le acaban los clientes en dos minutos”, a lo que el supuesto hijo del comerciante posteó: “El cafetero es mi papá. Hace 30 años que hace lo mismo, me da risa tu comentario hace magia para buscar clientes y no depende de nadie”. Este mensaje generó nuevamente el apoyo de algunos usuarios con afirmaciones como: “Hombre trabajando un ejemplo que no se consigue tan fácilmente en el país de los planes”.

La foto viral fue tomada ayer durante una nueva manifestación del Polo Obrero en rechazo del acuerdo que debate el Congreso con el FMI. Como bien remarcan los hijos del trabajador, el hombre lleva décadas recorriendo las calles con su bicicleta y termos y se “olfato” de vendedor está más que entrenado. El cafetero de la bici vio en la multitud de manifestantes potenciales clientes y así fue. Un día más en la vida de un vendedor ambulante que nunca baja los brazos.