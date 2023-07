La Biblioteca Pública General San Martín celebró sus 201 años de historia

La Biblioteca Pública General San Martín, ubicada en el Paseo Alameda de Ciudad, cumple un nuevo aniversario este próximo domingo 9 de julio. Pasaron 201 años desde que abrió sus puertas y con el paso del tiempo se ha convertido en un espacio fundamental para la cultura y el patrimonio de Mendoza.

El aniversario de la Biblioteca no pasó desapercibido y se festejó el viernes 7 de julio por la tarde en la sala de conferencias del edificio. Allí, una mesa con copas de vino y escarapelas con los colores patrios dio la bienvenida al público, el cual se predispuso de la mejor manera para escuchar literatura y música en vivo.

La ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, estuvo presente en el encuentro y detalló: “Para el aniversario de la Biblioteca San Martín, realizamos este evento de narración y música en vivo de gran calidad al que se suman otras actividades, como muestras, teatro, títeres para vacaciones y talleres. Todas estas propuestas forman parte de una agenda sostenida que enriquece este espacio tan valioso para Mendoza. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta celebración e invitamos a seguir visitando nuestra Biblioteca, que es un emblema cultural y educativo y un lugar para el arte, las letras, la historia, el encuentro y el disfrute de mendocinos y turistas”.

A puro cuento durante el aniversario de la Biblioteca Pública General San Martín. / Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por su parte, Fabián Sama, subsecretario de Cultura, abrió los festejos con un discurso en el que hizo hincapié en la importancia de la narración oral para reconstruir la historia. Además, enfatizó: “Sigan viniendo a la Biblioteca. Ya no es un lugar sagrado donde no se corre, no se juega, no se grita, no se sube escaleras, no se tocan los libros. Si un libro se descose o descuaderna, lo vamos a arreglar. Lo importante es que sea un lugar vivo. Una biblioteca es viva en la manera en que la visitemos. La biblioteca nos regala un montón de herramientas para formarnos en lo que sea”.

Luego de estas palabras del subsecretario las integrantes del colectivo A Puro Cuento comenzaron con sus relatos, que, como de costumbre, fascinaron al público. Los cuentos, en esta oportunidad, estuvieron inspirados en las personalidades que les dan nombre a los diferentes salones de la Biblioteca. “Para nosotras es una satisfacción haber podido participar en este acto, más conmemorando los años de la Biblioteca que es nuestra casa”, afirmó entusiasmada Leonor Beatriz Ruiz, integrante del elenco.

Para finalizar la noche, la música de Ástor Piazzolla hizo vibrar la sala. El quinteto electrónico Piazzollazo subió al escenario e interpretó un repertorio que el músico compuso en los años 70. Esta fue una etapa experimental de Piazzolla en la que combinó rock, electrónica y jazz con tango. “Nos sorprendió la invitación y realmente estamos muy contentos de haber tocado aquí”, señaló Juan José Lunatti, bajista de la banda.

Piazzollazo en el aniversario 201 de la Biblioteca Pública General San Martín. / Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La historia de la Biblioteca Pública General San Martín

La Biblioteca Pública General San Martín nació gracias al impulso cultural que vivió nuestro país en 1820. Entre los hombres que participaron de esta gestación se destacó la figura del General José de San Martín, junto a otros militares de la Independencia y algunos ciudadanos enrolados en las filas del rivadavismo (Presidencia de B. Rivadavia 1826-1827). Todos ellos eran partidarios del pensamiento ilustrado.

En este contexto ideológico, surgió la necesidad de crear la Sociedad Biblioteca Mendocina. Su reglamento (sancionado el 11 de marzo de 1822) plasmó el deseo de crear una biblioteca popular que difundiera “conocimientos útiles”. Se nombró al primer secretario del organismo, Agustín Delgado, y el 9 de julio de 1822, la Biblioteca Mendocina abrió sus puertas a la comunidad.

Actualmente es la única Biblioteca Pública de carácter Provincial y funciona bajo el ámbito de la Secretaría de Cultura, como una institución democrática destinada a brindar con eficiencia y sin ningún tipo de discriminación, toda la información existente.

Joyas bibliográficas guardadas en la Biblioteca Pública General San Martín. / Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Documentos históricos, joyas bibliográficas y digitalización de archivos

La Biblioteca conserva documentos históricos únicos que tienen un gran valor patrimonial para la provincia. Entre ellos se encuentran el fondo bibliográfico conocido como Joyas Bibliográficas; las colecciones de los periódicos El Constitucional y El Debate; y el fondo bibliográfico de la Biblioteca de Autor Local.

Al tratarse de documentos extremadamente sensibles no están abiertos al público general. Para acceder a ellos y poder estudiarlos se debe pedir especial autorización el Ministerio de Cultura y Turismo.

Páginas originales de Diario Los Andes en la Biblioteca Pública General San Martín. / Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Otro aspecto importante a destacar es que la Biblioteca también se puso al día con los tiempos actuales y por esto llevó adelante un proceso de digitalización de sus documentos. De este modo los lectores pueden consultar por archivos específicos a través de la página web de la Biblioteca.

Para más información ingresar a https://bibliotecageneralsanmartin.com.ar/catalogo/

