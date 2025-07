Impactante video de un ave en peligro de extinción: sigilosa y mirando el mundo desde lo alto

"No sabemos si es que el águila coronada se está expandiendo y volviendo a sitios donde hace mucho no se veía , o si en realidad hay más gente atenta y por eso han crecido los avistajes . Pero lo cierto es que los individuos se dispersan cada vez a mayor distancia", describe el director del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina ( Cecara ) de la Universidad Nacional de La Pampa, José Sarasola .

"Pero en Uruguay hace casi 100 años no se la ve. Y esto no tiene que ver con su capacidad de llegar, sino por sus características y que se considera que hay una extinción local de la especie. Por ello resulta fundamental preservar todas las áreas. Porque si no se toman acciones concretas en Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba y todas las áreas, se podrían generar una extinción local, sobre todos en sitios donde la frontera agrícola ha modificado tanto el espacio", agregó Sarasola.