Horóscopo y eclipse solar 2020: Qué signos se perjudican y cuáles se benefician

En menos de una semana llega el segundo eclipse solar del 2020 y las consultas astrológicas en buscadores y redes sociales aumentan día a día. Es que tanto los movimientos planetarios como satelitales, según los expertos en astrología, tienen fuerte incidencia sobre la vida en el planeta Tierra.

Por tal motivo, Los Andes contactó con la especialista Jimena La Torre para conocer todos los detalles zodiacales en la víspera del fenómeno astral más importante del año.

¿Cómo te afectará el eclipse? (todos los signos)

“El eclipse, ante todo, propone un cambio de cabeza” dice la entrevistada que luego habló sobre la afectación para cada signo.

Aries

Tras un año con mucha oscuridad, los arianos recibirán con el eclipse una renovación para poder ver la verdadera luz. En otras palabras el eclipse les va a sacar la venda de los ojos y les permitirá elegir mejor a la gente con la que se quiera trabajar en equipo.

Tauro

El fenómeno astral del 14 de diciembre les va a permitir identificar cuáles son las amistades verdaderas. Se puede dificultar el diálogo con sus hermanos. Se recomienda abrir el corazón para darle paso a buenas vibras y evitar el confrontamiento familiar.

Géminis

Muy positivo en el trabajo en equipos de dos personas. Le va a permitir detectar bueno socios. Posibles problemas con los exámenes.

Cáncer

Muy positivo para darse cuenta quiénes son las amistades. El 2020 fue muy difícil pero el eclipse se presenta como una oportunidad para generar la productividad que estuvo en falta en los últimos meses. para este signo. El eclipse en sí no les afectará demasiado pero si pueden llegar problemas de descanso.

Leo

Es tiempo de considerar a la familia. Facilidad para discernir con quién cuenta y con quién no dentro del círculo familiar. Por eso se recomienda cerrar el año con poca gente en las fiestas y rodearse de los que verdaderamente le transmiten buenas energías, lo quieren de verdad y no los que se le “pegan” por su brillo. Muy bien afectado por el sol en sagitario y la luna en géminis. Buenos pronósticos en las relaciones familiares.

Virgo

El eclipse es muy fuerte para virgo. Las diversas cuadraturas que se conjugan ese día les va a dar claridad para darse cuenta de todo y se van a tener que adaptar al cambio que propone el 2021. Primero van a tener que atravesar el momento difícil. .Buen momento para llamarse a silencio

Libra

El eclipse los hará reaccionar y tendrán la suerte de su lado durante todo el 2021. Los buenos pronósticos se justifican en la luna llena que cierra el año. No será un día complicado para los librianos.

Escorpio

Tiempos de reorganización de las ideas, cerrar etapas y abrir otras. Buen momento para dar un giro transcendental. Este “comenzar de cero” es muy positivo para todos los escorpianos. Mejor esperar hasta el 20 de diciembre para concretar los cambios.

Sagitario

Es el signo que más le afecta. Es el que más va a reaccionar frente a lo que le sirve y lo que no, los que los quieren y no los quieren. Sagitario usualmente quiere a todo el mundo pero el eclipse le va a revelar una especie de filtro que le va a acortar los vínculos sociales. Se va a terminar rodeando de gente con amor verdadero en un espacio más chico. Buen tiempo para proyectar irse a vivir afuera con menos cosas y sin tanta exposición. Eso no le quita brillo.

Capricornio

Tiempo de darse cuenta de la realidad, de lo que quieren. Avances positivos en varios aspectos. Se quedan con el balance de lo bueno. Saben dirigir, mantienen posición de libertad y estarán beneficiados por la luna llena que llegará en los últimos días del año.

Acuario.

El eclipse no les afecta tanto como a otros. Lo cierto es que después del día 19 se les va a abrir muchas puertas. Se van a dar cuenta del nivel de maestría que tienen. Buen tiempo para saber retirarse de los lugares comunes y poco agradables.

Piscis.

Va ser duro. Se van a dar cuenta del tiempo perdido pero esa misma fuerza negativa les va a dar ánimos para alcanzar lugares a los que nunca llegaron. Es tiempo de recuperar ese tiempo que quedó en suspenso. Después del 20 de diciembre van a ver el camino con mayor claridad. Deben tener en claro sus dotes naturales de templanza y armonía por que esas pueden ser las herramientas para el cambio.

Si te quedaste con dudas sobre el panorama de cada signo, te recomendamos ver el siguiente video: