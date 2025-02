"Hay riesgo por la movilidad": alerta por cuatro casos de sarampión en Argentina y su impacto en Mendoza

El brote de sarampión que se registra en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA ) lleva a poner en alerta al resto del territorio nacional. En Mendoza no se han registrado casos pero en el Ministerio de Salud de la provincia saben que los riesgos de reintroducción , existen.

Hay diversos factores que alientan esta posibilidad como la movilidad habitual de las personas y un descenso en la vacunación. A esto se suman cuestiones más coyunturales. La temporada de vacaciones incrementa la circulación mientras que la provincia presenta un escenario particular por ser parte del corredor bioceánico y tierra de paso de muchas personas de diversos orígenes. Además, la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia puede ser otro factor ya que se recibirá a muchos visitantes de diversos lugares del país y el mundo.

“Los riesgos de que se reintroduzca el sarampión siempre existen porque sigue habiendo partes del mundo en donde no se ha sido certificado su eliminación ”, remarcó. Mencionó que además hay brotes en Estados Unidos y Canadá . “En las primera 4 semanas del año ya tienen más de 90 casos en el estado de Texas, es un montón, América Latina ha reportado más de 500 casos confirmados. La mayoría viene de Estados Unidos y de Canadá”. Por eso subrayó: “Hoy en día la movilidad de las personas no es solo desde CABA, sino que nosotros somos una provincia internacional. Recibimos gente de todo el mundo, entonces, lo importante es mantener las coberturas de vacunación altas para lograr la inmunidad del rebaño”.

Alerta por sarampión en Argentina

El 1 de febrero el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante la confirmación de un caso de sarampión en una niña de seis años de edad con residencia en CABA. Tenía antecedente de viaje junto a su grupo familiar desde Rusia con escalas en Vietnam, Dubai y Río de Janeiro. El 29 de enero, la hermana de 20 meses de edad comenzó con fiebre, agregando exantema 5 días después; requirió internación por neumonía. En ningún caso fue posible constatar el antecedente de vacunación contra sarampión.

El 14 de febrero, se confirmó un tercer caso de sarampión en una persona adulta de 40 años sin antecedente de viaje, con residencia en cercanías a los dos casos confirmados anteriormente. El 10 de febrero comenzó con tos, agregando fiebre y exantema el 12 de febrero. El 21 de febrero se confirmó un cuarto caso de sarampión en una adolescente de 18 años de edad, residente de la CABA y sin antecedente de viaje, con domicilio cercano a los casos anteriores. Comenzó con fiebre el día 19 de febrero, y el 21 se agregó conjuntivitis. En estos dos últimos casos consta vacunación completa.

Nación sumó otros factores en juego: el inicio del ciclo lectivo y la práctica de actividades educativas, deportivas, recreativas y sociales. “El regreso a las aulas y otros espacios donde se desarrollan esas actividades supone el contacto estrecho entre niños, adolescentes y adultos, la convocatoria a reuniones y actos escolares con gran afluencia de personas y un incremento del desplazamiento de la población, constituyendo así un escenario que facilita la propagación del virus del sarampión en la comunidad”, expresó la cartera.

Qué es el sarampión

El Ministerio nacional describe que el sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de 5 años o desnutridos, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte. Se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

Por eso, Falaschi mencionó que si la persona no sabe que tiene la enfermedad puede acudir a diversos lugares y quienes vayan al mismo sitio en ese mismo periodo posterior corren riesgo de enfermarse. Dijo que parte de eso es lo que puede haber pasado con los casos endémicos (tercero y cuarto) ya que explicó que no tuvieron contacto directo con las primeras pacientes pero viven en zonas cercanas.

Sarampión: aseguran que Mendoza está protegida Sarampión: es esencial la vacunación

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, solo existen medidas de sostén clínico y de sus complicaciones. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que puede prevenirse con la vacunación y por eso la convocatoria a tener el calendario al día.

Baja en la vacunación contra el sarampión

Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de Mendoza, hace años viene advirtiendo sobre los riesgos que implicaba la caída en la vacunación contra el sarampión y la falta de conciencia. “Es una enfermedad potencialmente grave”, subrayó en una nota con Los Andes.

Cuando aún no había atisbos del brote, ya disparaba las alarmas. Señalaba que la vacunación es una cuestión de compromiso social, un deber, para evitar la proliferación de enfermedades y, en este caso puntual, señalaba que se corría el riesgo de una reintroducción de la patología luego de haberse logrado la condición de región libre de ella gracias justamente a la vacunación.

“No tenemos casos en Mendoza desde 1998, pero un solo caso ya es un brote y hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad porque es altamente contagiosa. Una sola persona contagiada puede afectar a 13 o 14 personas. por ejemplo, cuando con el Covid el contagio podía pasar de una a tres personas”, indicó.

“No es que es mejor tenerlo que no tenerlo porque es una enfermedad complicada y con alta tasa de ataque, de más de 90%”, explicó. Dijo que esto quiere decir que si el virus entra en contacto con personas no vacunadas 9 de cada 10 se contagiarán.

Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde aquel momento hubo brotes de menos de un año de duración, pero sin perder esa condición.

Se viene advirtiendo sobre un descenso en la tasa de vacunación, sobre todo luego de la pandemia de Covid. Opinó que en los adultos de mediana edad es más difícil: desconocen su situación y no tienen incorporada la idea de la vacunación. Se hace especial hincapié en los nacidos después de 1965, ya que quienes nacieron antes no necesitan vacunarse porque se los considera protegidos por haber estado en contacto con el virus salvaje.

“Los adultos pueden haberla recibido cuando eran niños pero si no lo saben mejor que se vacunen”, advirtió. En ese sentido mencionó que si se recibe doble aplicación no hay riesgo. Es una vacuna gratuita, que no necesita indicación médica y se aplica en el Vacunatorio Central y Centros de Salud.

El Calendario Nacional de Vacunación contempla que todos los niños, a los 12 meses y a los 5 años, reciban la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Además, todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben contar con dos dosis de la vacuna doble o triple viral.

Las autoridades recomiendan verificar en el carnet de vacunación el registro de al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y consultar inmediatamente ante la presencia de fiebre y exantema.