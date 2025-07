Fue a ligarse las trompas y tuvo dos infartos: le hicieron un trasplante de corazón y le amputaron una pierna

Alison Calfunao La familia de Alison Calfunao exige respuestas sobre qué fue exactamente lo que ocurrió

"Mi nombre es Carina y hoy quiero compartir una historia que jamás pensé tener que contar", expresó Carina Calfunao, madre de la paciente, en una publicación en sus redes sociales, donde comenzó a relatar el duro camino que atraviesa su hija.

De acuerdo con su testimonio, la familia intentó obtener respuestas por parte del equipo médico sobre lo ocurrido durante la intervención que casi le cuesta la vida a la joven, pero no obtuvieron ninguna. "Desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada".

"El silencio duele tanto como la herida. Ese día, mi hija murió. Murió en esa sala de cirugía. Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre", agregó la madre con profunda tristeza.

"Yo lo único que quiero es justicia para Alison y que nada se oculte. Quiero es que me expliquen que le hicieron a Alison, que pasó dentro de ese quirófano, que hicieron esos médicos. Quiero respuesta de por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna", reclamó.

Como consecuencia de lo ocurrido, el 23 de junio la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Azar, quien inició el proceso solicitando las historias clínicas de Alison Calfunao en los diversos centros de salud donde fue atendida.