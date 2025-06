Habló el padre del joven futbolista que murió en una operación de rodilla: denunció "mala praxis"

"LA VIDA NO TIENE MÁS SENTIDO PARA MI" ️ El desgarrador relato del padre de Camilo Nuin, el joven futbolista de la reserva de #SanTelmo que murió durante una operación de rodilla. Investigarán si hubo mala praxis . Video: TN #argentina #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/TCR0U7QtES

Luego, el hombre manifestó que Camilo entró al quirófano “y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento, vi a la mamá en el piso”.

Camilo Nuin tenía 18 años y falleció en medio de una cirugía de ligamentos cruzados.



"Estoy destrozado. Uno entierra a un padre no a un nieto. Él era mi orgullo", dijo el abuelo de Camilo en Telenoche.

Sobre la explicación que le dieron los médicos, el padre del joven detalló: “El cirujano nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque entró en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”.

Y concluyó: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Pienso que fue mala praxis”.