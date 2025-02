Reina Tonada Tunuyàn 2.png Escándalo vendimial: una reina pidió "participación ciudadana" en la elección y denunció censura

"Al reconocerme, funcionarios municipales me interceptaron y me amenazaron con expulsarme del lugar sin motivo alguno. Todos los que me conocen saben que siempre me expreso desde el respeto y la educación, porque fueron los valores que mis padres me enseñaron y son los mismos que me llevaron a ocupar mi lugar como reina. Me sentí herida, acosada injustamente por aquellos que, en teoría, deben cuidar y representar a los ciudadanos tunuyaninos", se explayó la reina de la Tonada durante la Vendimia de Tunuyán.