Encontraron a una perrita despellejada en Luján y piden colaboración para su tratamiento

Las imágenes de una perrita despellejada durante la madrugada de ayer causaron tanto impacto que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Se trata de Paola, una cachorrita de alrededor de un año que fue atropellada en Luján de Cuyo, lo que le provocó una lesión tal que le arrancó gran parte de la piel del lomo. Una trabajadora del penal de Almafuerte la encontró y la trasladó a una veterinaria para que la asistieran. Allí fue tratada y derivada a otra clínica para su internación.

Por estas horas está siendo tratada en la veterinaria Fauna donde se encuentra con suero y antibióticos. También se le están realizando análisis de sangre para comprobar su estado de salud. Desde allí anticipan que quedará al menos entre 10 y 15 días internada. “La perrita estaba en Cacheuta y tuvo un accidente automovilístico. La rueda le ha enganchado la piel y por la abrasión se le desprendió”, detalló Federico Trezzo, dueño de la veterinaria Fauna. Además relató que en estos casos, al ser una herida contaminada, las complicaciones más graves son las infecciones.

Samira Arasco fue la trabajadora del penal que la rescató. Ella está realizando una colecta para poder juntar fondos y así abonar su recuperación. “Como saben que me gustan los animalitos me avisaron que había un perrito enfermo, nunca me imaginé cómo me la iba a encontrar”, reconoció la mujer. Inmediatamente se puso en campaña y gracias a la ayuda que recibió la pudieron trasladar primero a una veterinaria donde le brindaron atención primaria y luego a otra para continuar su tratamiento. “Todavía no sabemos el costo final, pero no va a ser poco por eso estamos recibiendo colaboraciones”, dijo la mujer quien se mostró sorprendida por la reacción que la publicación del caso causó en las redes.