En Mendoza se considera inevitable el ingreso de la cepa Delta

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, le presentó un informe al Gobierno Nacional en el que advierte que ya existe circulación comunitaria de la variante Delta en Paraguay, situación que podría reflejarse en Argentina en los próximos meses.

Si bien se han aplicado distintas medidas restrictivas para retrasar la circulación de la variante Delta en nuestro país y estar preparados para hacerle frente, desde los distintos sectores de salud reconocen que será imposible frenarla del todo. “Todavía no hay casos de Delta sin antecedentes de viaje, pero los vamos a tener”, así lo aseguró a diario Clarín la directora nacional de Epidemiología de la cartera sanitaria, Analía Rearte.

Aunque el escenario es preocupante, por el momento no se evalúa aplicar más restricciones ni medidas de cierre distintas a las que ya están vigentes. Todas las fronteras terrestres están cerradas y el ingreso de pasajeros desde el exterior comenzó a ser, a partir del 24 de este mes, de 7000 por semana.

Insisten en la importancia de cumplir los 7 días de cuarentena cuando se regresa al país y el cumplimiento de los hisopados. “Las medidas de prevención lograron demorar la entrada de la variante Delta y poner el foco en completar las segundas dosis en agosto”, remarcó Rearte.

Frente a este panorama, el Consejo Federal de Salud, integrado por todos los ministros de Salud del país, decidió priorizar la aplicación de segundas dosis de la vacuna durante el mes de agosto. “Consensuamos que agosto será el mes de las segundas dosis para tener un impacto en la disminución de la mortalidad y en las internaciones ante el potencial riesgo de presentar circulación persistente de variante delta”, expresó la ministra Vizzotti en el encuentro que realizan todos los martes los representantes de salud.

Si bien, la información oficial resalta que una dosis sirve para enfrentar la enfermedad y disminuir el riesgo de cuadros críticos y letales es importante que se complete el esquema de vacunación para que la protección sea más potente.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguraron que hay preocupación con la llegada de la variante Delta, la cual es inevitable, pero que por el momento las restricciones siguen siendo las mismas y que habrá que esperar lo que suceda en las próximas semanas con la nueva cepa y que decisión tome el Gobierno Nacional.

Más allá de esta situación, remarcaron la importancia de reforzar los cuidados, y cumplir los protocolos vigentes como uso correcto del barbijo, limpieza de manos, distanciamiento social, etc., ya que se espera un rebrote para agosto, que no necesariamente tiene que ser con esta variante. “Como todo en la pandemia, nada es absolutamente seguro, no podemos negar que exista una tercera ola a expensas de una nueva variante. Se muestra un descenso de casos, pero estamos ante la posibilidad de una tercera ola”, dijo la ministra de Salud de la provincia Ana María Nadal a Los Andes.

Por su parte, la infectóloga de adultos, Victoria Codina expresó “La posibilidad de que la variante llegue a nuestro país y se establezca es totalmente inevitable, va a suceder tarde o temprano como ha sucedido en otros países, por el tipo de dinámica que tiene este virus. Las medidas de restricción están destinadas a que el ingreso de las cepas sea más lento”.

Además, la profesional explicó que esta situación es similar a la vivida al inicio de la pandemia, donde juega un papel fundamental el comportamiento y la responsabilidad ciudadana de las personas, sobre todo de aquellos que ingresan al país desde afuera. “Se han visto casos, y se ha comprobado, que muchos viajeros no respetan la cuarentena, solo cumplen si tienen a la policía encima controlándolos. En esta situación entra mucho en juego la madurez nuestra como población y la responsabilidad ciudadana de aceptar están medidas y entender para que son, que son básicamente para no colapsar el sistema de salud”, remarcó.

“Yo creo que estamos lejos de controlar la situación, es fundamental la vacunación masiva. Si bien esta cepa tiene características de ser más agresiva y más contagiosa, todas las vacunas que están vigentes ofrecen protección. Disminuyen la tasa de letalidad de la enfermedad. Creo que, en la segunda parte del año, tenemos que estar en campaña para que todos estemos vacunados. La aspiración tiene que ser que toda la gente tenga el esquema completo de vacunación. Ahora se abre la vacunación en menores con comorbilidades, y me parece fundamental que los niños que puedan acceder a la vacuna la reciban. Y creo que con los menores va a suceder lo mismo que con los adultos. Primero se vacunará a los que tengan factores de riesgo y después al resto”, explicó Codina.

Para cerrar, la infectóloga llamó a la reflexión y dijo “Tenemos que aprender de la experiencia y del sacrificio del año pasado, está en nosotros evitar que se repita. Este año además tenemos la ayuda de la vacuna. Muchas de las mejoras que hemos visto epidemiológicamente han sido gracias a la campaña de vacunación, que tomó fuerza durante el otoño, y ahora estamos viendo en pleno invierno, que, si bien los casos siguen siendo mucho, dentro de todo controlado. La responsabilidad no solo la tiene el gobierno o los médicos, sino todos como ciudadanos”.

Por el momento en nuestro país han sido detectados 46 casos de la cepa Delta. De los cuales 45 pertenecen a personas con antecedente de viaje internacional, y uno por contacto estrecho de un viajero. No existen casos autóctonos, es decir, que no tengan algún tipo de nexo con aquellos que llegaron desde el exterior.

Verano y relajación

En pocos meses estaremos entrando en la temporada de verano, y con ella llegan los días cálidos, y se acentúa el gusto por las salidas, las reuniones y las actividades recreativas. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos frente a una pandemia y que debemos continuar cuidándonos. Así lo advirtió la infectóloga Victoria Codina “En poco tiempo entramos en los meses cálidos, donde tenemos una falsa sensación de seguridad y creemos que con el calor la pandemia se corta. Si bien, los casos disminuyen, hay que tener en cuenta que es muy posible que ingrese la cepa Delta y se empiece a propagar de manera comunitaria, y la veamos, ya para el año que viene, instalada”.