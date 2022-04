En Mendoza faltan vacunas antigripales porque ya se han colocado casi todas

En algunas sedes de vacunación faltan dosis de vacuna antigripal, tras dos semanas de campaña. Así lo han señalado usuarios que se han acercado a recibirla y les han pedido que se vuelvan luego.

Según informaron desde la Dirección de Inmunizaciones esto está sucediendo en algunos vacunatorios debido a que la demanda ha sido alta y se han terminado las dosis enviadas desde Nación. Su directora, Iris Aguilar, explicó que esperan recibir un nuevo envío el jueves por la mañana y que ese mismo día comenzará la distribución en el Gran Mendoza para continuar luego con el resto de los departamentos.

De hecho, Mendoza es la provincia que más vacunas antigripales ha aplicado de las que recibió. Según datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), Mendoza lidera la aplicación con 87,5% de las dosis ingresadas ya colocadas. Es decir, 9 de cada 10.

“La demanda es muchísima y la entrega de vacunas es menor porque se adelantó la campaña y el laboratorio está tratando de cumplir con lo acordado”, explicó Aguilar.

Le siguen La Rioja con 81,6% y Ciudad Autónoma (CABA) con 79,5%.

Mendoza es la provincia que más vacunas antigripales colocó del total que recibió en lo que va de 2022.

Es justamente en el territorio metropolitano donde suele haber más demanda porque hay mayor densidad poblacional y, tal cual sucedía en los tiempos de escasez de la vacuna Covid, es donde muchas veces había faltantes.

Mirta Nardón tiene 69 años, es de San Martín y fue ayer a vacunarse. “Ya me habían dicho que la semana pasada no había en ‘El torito’ así que fui al vacunatorio de la calle Almirante Brown”, relató. Dijo que allí le informaron que no tenían, tampoco en el centro antes mencionado y que podía volver el lunes. Agregó que tampoco había para su nuera que es personal de salud, ni en el hospital Perrupato, pero sí había para sus nietos.

Campaña adelantada

La provincia inició su campaña de vacunación antigripal el 25 de marzo con el personal de Salud, luego se fue ampliando a otros segmentos.

Por aquel entonces las autoridades sanitarias de todo el país decidieron adelantar el comienzo debido a que la influenza comenzó a circular de manera anticipada.

Actualmente también pueden acceder personas embarazadas; puérperas, hasta 10 días post parto, niños de 6 a 24 meses, y mayores de 65 años.

La disponibilidad de vacunas depende de los envíos que llegan desde la Nación y se espera que se extienda a personas de entre 2 y 64 años con comorbilidades.

Respecto de los faltantes, Aguilar dijo que en las principales sedes quedan dosis y que cuando se terminan las de adultos la estrategia es aplicar dos dosis pediátricas y a la inversa, para usuarios pediátricos se pone la mitad de la de adultos si se quedan sin disponibilidad. La idea es que la gente pueda seguir vacunándose.

Aguilar aclaró que si bien habrá ingresos el jueves, el fin de semana de Pascuas será inusual y no se vacunará viernes ni domingo. Asimismo, pidió a las personas que eviten concentrar la demanda en el Vacunatorio Central donde están sobrepasados con la vacunación pediátrica de calendario. Justamente por ello es que la campaña se realiza en cualquiera de las sedes habilitadas para vacunación Covid, que incluye centros de salud.

Aprendizaje

La alta adhesión que están viendo en la vacunación puede ser atribuida en parte a que las vacunas volvieron a “ponerse en agenda” tras la experiencia del Covid. “La gente está viendo el impacto de la vacunación, no te lo están contando, estamos en una mejor situación epidemiológica por las vacunas”, apuntó la médica.

Otro de los aprendizajes que dejó fue para los equipos de salud que lograron un buen ritmo de notificación, lo cual se expresa en el dato de que Mendoza es la provincia con más proporción de dosis colocadas. Implica haber logrado una notificación ágil en el sistema nacional, algo que en 2021 había tenido demoras con la vacunación Covid. Durante 2021, con la campaña de vacunación Covid en marcha, los primeros meses Mendoza aparecía entre las provincias con menor cantidad de dosis aplicadas. El Monitor Público de Vacunación la dejaba siempre en desventaja respecto de otras jurisdicciones y desde Nación lo atribuían a demoras en las notificaciones.

“La vacunación Covid nos dejó una enseñanza importante respecto del sistema de registro de Nomivac y eso ha sido una lección aprendida para los vacunadores, y eso hace que se vea reflejado el gran trabajo que ellos hacen, muchas veces las vacunas estaban aplicadas pero no se impactaron en el registro, entonces veíamos permanentemente el monitor de vacunas nacional y no se veían reflejadas las vacunas aplicadas”, advirtió Aguilar.

Y agregó: “Eso hace que en este contexto el registro de la vacuna antigripal vaya bastante más en paralelo con las dosis de vacunas aplicadas, ahora están aplicadas y registradas en el registro nominal nacional de aplicación de vacunas”.