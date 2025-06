Embajador del sabor: el chef mendocino que es referente de la cocina argentina en Australia

"Después de MasterChef me cambió todo . Yo venía haciendo marketing y comunicación para empresas, pero siempre estaba detrás de cámara . Había pasado mucho tiempo desde el programa de tele y había dejado de lado esa parte. Pero esto me puso de vuelta ", cuenta el carismático mendocino .

En su haber ya cuenta con presentaciones en público en las que cocina en un escenario platillos que combinan lo más icónico de la gastronomía latina y con el agregado de no usar gluten.

"Estuve enseñando a hacer chipá y un montón de panes o de comidas que hacemos en Argentina y en Latinoamérica, pero sin gluten. Desde las tortillas de México, pero con tapioca o yuca. Muchas de las harinas que se usan en América naturalmente no tienen gluten, y está bueno mostrar esa versatilidad que tenemos", agrega.

Juan de la Cruz Torales, el mendocino que tendrá la chance de volver a MasterChef Australia. Foto: Instagram @delacruzcooks El mendocino que llegó a Australia para hacer un programa de viajes y hoy es un referente de la cocina argentina. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales.

El programa de TV que lo llevó a Australia y su otra pasión: los juegos de mesa

A raíz del trabajo de su padre, Juan viajó por todo el país durante su infancia. Incluso, sus hermanos (en total son 9) viven en distintas provincias.

“Cocinar es algo que me encantó desde siempre. Cuando era chiquito, tenía asma. Entonces mis hermanos se iban a jugar a la pelota. Y yo me quedaba en casa, con mi mamá cuando cocinaba. Cuchareaba la olla y le decía que creía que le faltaba sal y cosas así. Ahí mi mamá me empezó a enseñar. Desde entonces, siempre estuve haciendo cosas en la cocina”, resume Torales sobre la actividad que hoy es el eje de su vida

Pero la cocina no es la única pasión del mendocino. Porque estudió Marketing y Comunicación, y hace más de 10 años tuvo propio programa de televisión. No lo sabía todavía, pero sería gracias a él que mudaría su vida a Australia.

“Un Viaje de Película” –que se emitió en Córdoba y Santiago del Estero- era el nombre del programa que llevó a Juan por primera vez a Australia y como parte de uno de los episodios.

“Estaba haciendo el programa, viajé a Australia y justo en ese momento se bajaron algunos sponsors que teníamos. Vi que Australia ofrecía buenas propuestas laborales, por lo que me quedé. Pasaron 6 meses, luego un año y así, una cosa llevó a la otra hasta que me instalé acá”, cuenta Juan, quien hace un par de años obtuvo la ciudadanía.

Juan Torales 3.png El mendocino que llegó a Australia para hacer un programa de viajes y hoy es un referente de la cocina argentina. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales.

Su primer trabajo en Australia fue en una empresa de Marketing. Al principio su estadía estuvo ligada a una visa temporal, y así se fueron abriendo puertas en el marketing y la comunicación.

"Empecé a trabajar por una empresa de marketing y eso me permitió también explorar el tema del mercado de los juegos de mesa y de ver cómo se podía hacer para desarrollar un juego propio. Así se me abrió la puerta para aplicar una visa de sponsorship que te permite quedarte. Y después de muchos años de visas, estudié inglés más técnico y me especialicé justamente en comunicación y marketing ya relacionado a Australia", resume.

Claro que al comienzo no fue fácil, más allá de haber encontrado del otro lado del mundo estabilidad económica y un estilo de vida que le atraía. Mudanzas y más mudanzas, visas y más visas, todo era bastante ajetreado.

Otra de las pasiones que ocupa un lugar protagónico en la vida de Juan de la Cruz Torales es la de los juegos de mesa. Con 40 años, el mendocino ya ha diseñado y creado dos juegos de mesa, y hay uno que está camino a ver la luz.

"Blended mezcla muchos juegos que yo he jugado en mi infancia. Es como si fuera un popurrí de juegos, pero tiene una dinámica para grandes, donde apostás quién gana, elegís contra quién o con quién jugás. Es una mezcla de 220 juegos en uno", destacó. Y sobre el otro juego, adelantó que se llama "Litigator" y está casi 80% terminado.

Juan Torales 4.png El mendocino que llegó a Australia para hacer un programa de viajes y hoy es un referente de la cocina argentina. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales.

La cocina, el descubrimiento que cambió su vida

Poco a poco. Torales fue redescubriendo su amor por la cocina, aquel que había empezado cuando era solo un niño. Así fue como en julio del 2023 se acercó por curiosidad al stand de MasterChef Australia en una feria en Sídney.

“Me puse a hablar con una chica. No sé si me vio extrovertido o caradura, pero me dijo que le gustaba mi perfil para el programa. Le conté que era argentino, que tenía 8 hermanos y que me gustaba la carne y el malbec”, rememora el mendocino.

Tras llenar las fichas de inscripción, el resto fue esperar a que el tiempo y el destino hicieran lo suyo. Hubo unas primeras audiciones donde se tomaron pruebas básicas para confirmar que los aspirantes tenían nociones básicas de cocina. Y Torales pasó sin complicaciones este filtro. Luego le comunicaron que era uno de los 22 elegidos, y así fue como ingresó al reality show,

Luego de MasterChef, la vida de Juan de la Cruz dio un vuelco. El mainstream televisivo le permitió mostrarle al mundo la cultura y la gastronomía argentina. A partir de ello, comenzó a hacer videos en sus redes sociales mostrando al mundo los platos más emblemáticos, y experimentando con creaciones propias.

"El año pasado lancé un chimichurri ahumado, que anduvo muy bien, con un emprendedor argentino en Australia. Además estoy haciendo un vino que representa la unión de culturas de Argentina y de Australia. Vamos a trabajar en el blend de un Malbec, representando a Argentina, y un Giraffe, que representa la uva más importante de Australia. Lo estoy haciendo con Gastón Sepúlveda, un enólogo mendocino", describe Torales.

Juan Torales 6.png El mendocino que llegó a Australia para hacer un programa de viajes y hoy es un referente de la cocina argentina. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales.

TV y cocina, los proyectos en marcha

Uno de los tantos proyectos avanzados que tiene Juan de la Cruz Torales es el de un programa de televisión enfocado en la cultura argentina, el asado y el vino. La propuesta incluye invitados de primera línea a quienes el polifacético mendocino entrevistará mientras comparten comida y bebida.

"Siento que 'MasterChef' reúne todo lo que me gusta. Me gusta mucho la comunicación, y contar tiene mucho de jugar, sumado a toda esta parte lúdica de estar frente a una cámara. En cuando a cocinar, para mí es terapia, mi momento de relax, de inventar algo. Y el lado creativo se expresa tanto en los juegos como en la comida. Y también tiene ese lado común de reunirse alrededor de una mesa, una reunión de gente para un momento bueno", describe.

Juan Torales 5.png El mendocino que llegó a Australia para hacer un programa de viajes y hoy es un referente de la cocina argentina. Foto: Gentileza Juan de la Cruz Torales.

Volver a casa

Viajar desde Australia a Argentina no es nada fácil. Son 16 horas de vuelo, con pasajes costosos y jetlag incluidos. Pero, así y todo, Torales se las ingenia para viajar periódicamente.

"Siempre estoy extrañando, con muchas ganas de ir al país. Este año voy al casamiento de mi hermana. Siempre estoy con ganas de ir a visitar mi Mendoza querida, a tomar unos ricos vinos, a sentarme a mirar las hermosas montañas, todo eso se extraña", concluye.