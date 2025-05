"Lo viejo funciona": la impactante colección de más de 3.000 vinilos de un DJ mendocino

"Los tengo anotados en la plataforma 'Discogs' , donde he armado mi catálogo . Según he registrado allí, tengo 2.964 discos . Pero sé que son más, porque a muchos no los he cargado todavía . En marzo me casé y muchos amigos de afuera me trajeron vinilos que no he podido cargar aun ", cuenta Ale.

"Hay varios vinilos que son de tiradas limitadas y de sellos independientes , esa es como la 'figurita difícil' de conseguir. Viví ocho años en Berlín , y tengo discos de sellos que sacaban solo 50 copias . He estado en disquerías y me ha tocado ver llegar a los dueños de los labels . Entonces yo escuchaba esos vinilos ahí y lo tenía de primera mano. Es un poco eso de estar en el momento y lugar justo ", describe Ale.

Ale Castro 1.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

Música es vida

Cuando tenía 16, Ale Castro comenzó a poner música. Cuando era un adolescente, él y su familia abandonaron Alta Gracia y se instalaron en Uspallata.

Era 1998 y en aquel momento Castro comenzó a poner música en cumpleaños de 15, en casamientos y hasta en un boliche en esta localidad lasherina de Alta Montaña.

"Siempre he sido muy inquieto, me ha gustado hacer algo diferente. Producía mis propios remixes y, gracias a eso, me hice conocido en la Ciudad. Me vine a trabajar a Mendoza y al poco tiempo me ofrecieron ser DJ residente en La Reserva, en el 2003", rememora.

Ale Castro 8.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

Tras salir de este conocido pub céntrico, Ale se interiorizó en la creación de sus propios ciclos y fue el artífice de fiestas en boliches en El Challao y de ciclos en un bar de calle San Martín Sur. Así fue como empezó a generar ciclos donde ponía su música y daba espacio a gente que no tenía mucha difusión (algo que mantiene actualmente con sus sellos).

"He tenido la posibilidad y bendición de hacer música con Robert Owens, uno de los creadores de la música house", describe.

El coleccionista de vinilos

La música siempre estuvo presente de manera protagónica en la vida de Ale Castro. De hecho, su madre le contaba que de chiquito iba siempre con un reproductor portátil de casetes, de aquellos que tenían hasta luces.

"Mi primer casette me lo regaló mi tío cuando tenía 5 años. Fue 'Woodpeckers From Space' -que sería algo así como 'Pájaros Locos del Espacio'-, de Video Kids. De ahí empecé a coleccionar música en casettes. Y no recuerdo si mi primer vinilo fue de 'All that she wants', de 'Ace of Base' o 'Coco Jambo', de 'Mr. President,' de 1995", repasa.

Ale Castro 5.jpg "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

Si bien no se anima a hablar de récords ni a presumir de tener "la colección más grande" de discos de vinilo en Mendoza, no duda al definirla como "la más diversa".

De la mano de la música y de su trabajo, el mendocino ha recorrido más de 50 países. Y a cada país al que ha ido, se ha hecho el espacio para uno de sus rituales: recorrer disquerías. Así, entonces, en su colección tiene vinilos de Rusia, de Estonia, de Francia, y de Israel, solo por mencionar algunos.

"En todas partes exploro la música autóctona y traigo un vinilo de cada lugar", resume.

Previo a la pandemia, el mendocino tenía un ambicioso proyecto: armar una disquería en Berlín junto a dos amigos. Pero todo se fue postergando con el Covid-19, y -lamentablemente- uno de los amigos de Alejandro falleció. A ello se sumó que Castro quedó en Mendoza y, aprovechando el tiempo libre, decidió armar una disquería online, además de poner a la venta algunos vinilos que sentía que ya no encajaban en su vida.

Ale Castro 4.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

"Al principio querés tener y tener, por lo que comprás y comprás. Pero después lo escuchás 20 años después y decís: '¿Por qué compré esto?' Llegué a tener discos repetidos. Entonces abrí una tienda online, para que los DJs que vienen ahora tengan un lugar donde conseguir vinilos. Pero, en simultáneo, también fui comprando lotes de cien o más vinilos a ojos cerrados'. Y la verdad es que es una Caja de Pandora: podés encontrar cosas lindas y cosas no tan lindas", describe.

Las "figuritas difíciles" y el regreso del vinilo

Para Ale Castro, los discos más valiosos son aquellos que le han regalado y tiene que ver con su valor sentimental. A ellos se suman aquellos que tiene firmados por sus creadores, como los vinilos de Robert Owens, Green Velvet, Richie Hawtin, Sven Väth, Carl Cox.

"Son todos DJ con quienes he podido tocar. Es como tener la camiseta de tu equipo de fútbol firmada por los jugadores", detalla.

Ale Castro 3.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

Parafraseando una de las citas más populares de "El Eternauta", nuevamente en auge dado el éxito de la adaptación de la historieta al streaming y de la mano de Netflix, "lo viejo funciona". Y esto queda de manifiesto con el resurgir de los vinilos.

"El vinilo no ha vuelto, porque el vinilo nunca murió. Siempre se siguieron fabricando discos de vinilo. Hubo un momento en que la digitalización le ganó un poco por cuestión de transporte, dinero o economía. Pero el vinilo es un formato que nunca va a morir. Porque es lo único romántico y tangible que le queda a la música. Lo podés tocar, lo podés mirar", destaca Castro.

Como contraposición, pone el ejemplo de los medios digitales y en los que no existe este valor agregado.

Ale Castro 7.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

"Vos ponés Spotify y la música está de fondo, Con el vinilo en tu casa, ponés la púa, corre, escuchás y tenés que pararte a sacarlo cuando termina. Estás conectado con la música, sumado a que al estar constantemente girando es un espiral y se convierte en algo energético y espiritual", reflexiona.

Claro que diferencia los vinilos de hoy con aquellos de sus años dorados, incluso en algo tan fundamental como la calidad del sonido. Para Castro, lo analógico de antes tenía más presencia que lo de ahora, donde se mezcla con lo digital.

Cómo guardar y cuidar un disco de vinilo

Al momento de enumerar los consejos para mantener sanos y cuidados los vinilos, Ale Castro destaca que la clave es "siempre tratarlos con amor".

Ale Castro 2.JPG "Lo viejo funciona": la impactante colección de vinilos de un DJ mendocino, los tesoros y sus curiosidades. Doto: Gentileza Ale Castro

"No hay agarrarlos con la manos sucias y siempre tomarlos de los bordes, sin tocar el vinilo. Si lo tocás, la grasa de los dedos se mete en los surcos. Hay que limpiarlos de vez en cuando y existen líquidos que vienen ya preparados. Estos vinilos se pueden lavar y son compatibles con el agua, siempre teniendo cuidado con el centro. Ah, y hay que mantenerlos lejos de la tierra, porque el polvo es el enemigo número uno. Y del sol, ya que si se exponen demasiado pueden doblarse", concluye.