El Día del Amigo sólo se podrá festejar con “juntadas” en bares y restaurantes en Mendoza

En vistas de los festejos del Día del Amigo y el aumento de casos de coronavirus en Mendoza, ayer las autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa para hacer algunas aclaraciones sobre lo que está y no está permitido hacer. Anunciaron que la provincia, en general, sigue con las mismas restricciones. Lo que sí hay que saber es qué se puede hacer y qué no en este fin de semana previo al Día de la Amistad.

Al respecto brindaron detalles los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez; de Seguridad, Raúl Levrino; y de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

“Sabemos que los jóvenes son los que más se movilizan, vuelven a sus hogares y conviven con los mayores que son los más expuestos. Por eso no vamos a permitir promociones en bares y lanzaremos la campaña ‘Los amigos siempre están, hoy tenemos que cuidarnos’. Vamos a doblegar el esfuerzo en los controles y queremos que quede claro que el alquiler de cabañas es sólo para familias convivientes, no para amigos”, remarcó Ibañez.

También el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia dijo que luego de escuchar a los epidemiólogos y a los intendentes, se determinó que Lavalle, por pedido del jefe comunal, volverá atrás y no permitirá las reuniones familiares, las celebraciones religiosas, la asistencia a bares y restaurantes (que volverán a funcionar con el sistema take away) ni el turismo interno. Esto último también fue solicitado por Malargüe, con excepción de los distritos Las Leñas y Los Molles.

“Mucha gente hizo turismo interno y hubo buena repercusión. Los mozos contaron que recuperaron sus propinas; las dulceras que pudieron volver a producir sus mermeladas en Valle de Uco. Así que lo mantendremos. San Rafael sigue igual, Malargüe y Lavalle pidieron restricciones pero en el resto de la provincia sigue funcionando. Siempre con reserva previa para locales gastronómicos y el alojamiento es solamente en lugares habilitados y exclusivo para familias convivientes”, detalló la ministra Juri.

Finalmente, desde Seguridad, Levrino remarcó que serán muy rigurosos con los controles y operativos para este fin de semana en que se celebra la amistad. “Habrá multas y arrestos si hay incumplimientos. Contaremos con más presencia policial: 2.500 policías y 250 puestos. Recibimos muchas denuncias por el 911, sobre todo los jueves, viernes y sábados por la noche”, aseguró el ministro del área y agregó que de 10.000 policías que hay en total en la provincia, hasta ahora sólo siete se contagiaron de coronavirus.

Deberán cancelar las reservas en cabañas

Quienes hayan reservado una cabaña para realizar los típicos festejos del 20 de julio deberán cancelar y abstenerse de realizar cualquier tipo de reunión que no esté controlada por el Gobierno.

En este sentido, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, señaló que se les ha pedido a los prestadores “no realizar publicidades y promociones especiales para el Día del Amigo y que sigamos cumpliendo los protocolos”, tras aclarar que está prohibido el alquiler de cabañas para grupos de amigos.

“Si por algún motivo hay alguna reserva hecha, la van a tener que suspender”, agregó la ministra.