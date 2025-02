Educación: qué son las Altas Capacidades o neurodivergencias y las claves para trabajar en ellas

Por su parte, el especialista en educación y líder del proyecto Norbridge, Daniel Ricart advierte que las Altas Capacidades, por lo general, vienen acompañadas de aprendizajes divergentes en todas las áreas. En ese sentido, resaltó que no necesariamente todos los chicos con estas características son "geniales" o "brillantes".

"Muchas veces, una Neurodivergencias, si no está bien tratada, puede producir problemas en el aprendizaje. La escuela tradicional tiene un esquema donde el alumno se tiene que amoldar a sus problemas, los de la escuela. Pongamos el ejemplo de cuando una persona va a un hospital. Si llega por un problema determinado, buscará al especialista indicado para tratarlo. Pero en la escuela, todos los chicos tienen que adaptarse a la dinámica de la escuela, y no es la escuela la que se adapta a la dinámica de los chicos", describe Ricart.

En ese sentido, el referente destaca que es, desde la óptica de la Neurodivergencia, es muy importante tener en claro cómo se amolda a una determinada situación el cerebro de cada chico. Por ello considera clave que, dentro de los espacios educativos, se potencie sobre las fortalezas dentro de esas Neurodivergencias.

"Hay que enfocar a las neurodivergencias como una característica, no como una debilidad. Y encontrar la fortaleza para poder intensificarlas y trabajarlas", prosigue Ricart.

Cambio de paradigma en la educación

A modo de ejemplo, el líder y fundador del proyecto Norbridge se detiene en el modelo educativo tradicional. Allí, detalla, existe todo un gabinete psicopedagógico que se ocupa de quienes presentan dificultades en el aprendizaje o en el desarrollo de la lectura.

"Además de ese gabinete, debe existir un gabinete para Altas Capacidades. Porque hay chicos que tienen un alto potencial en los cursos también y necesitan ser abordados. Hay chicos con cuadros de TEA, dislexia o que no tienen las capacidades del lenguaje desarrollado que, por otro lado, pueden ser brillantes para resolver problemas de matemática, por ejemplo", agrega Ricart.

"Se necesitan, entonces, dos gabinetes en las escuelas. Uno para dificultades, que es el que tienen todas. Pero también otro para las fortalezas", reafirma.

En la misma sintonía, Osés -directora del Secundario del Norbridge- destaca que, de la misma forma en que hay alumnos que necesitan un mayor apoyo o acompañamiento, hay otros con altas capacidades que también necesitan recorrer trayectorias diferentes.

"Estas implican el rediseño de los contenidos para permitirles llegar a su máximo potencial", sostiene.

Para Osés, un niño de 2, 3 o 4 años que tiene curiosidad por las letras, por la composición del aire que respira, por el camino que sigue la comida que ingiere o por un idioma extranjero no debe ser menospreciado ni tampoco se le debe que espere “porque sos chiquito para eso y ya vas a tener tiempo de aprender”.

"Cuando pregunta, es porque necesita saber. Y no por eso deja de ser un niño de su edad, ni pierde su infancia, sino que es alguien que prefiere otras cosas, que busca y se interesa por temas que no son comunes o esperables para su edad, y así se entretiene y disfruta", describe la referente. E insiste en que allí no hay padres que sobre estimulan ni que le impidan ser niño. Además, agrega, eso tampoco significa que se vaya a aburrir cuando le toque aprenderlo en la escuela.

"Pero él necesita saberlo hoy, necesita hacerlo hoy, le interesa hoy, está motivado hoy. Por eso es de gran importancia difundir la existencia y las características de las Altas Capacidades", agrega.

No todo es CI

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera a una persona superdotada a "aquella que cuenta con un Coeficiente Intelectual (CI) superior a 130”. Más allá de este dato cuantitativo y objetivo, la directora del Secundario del Norbridge lamenta que en la actualidad se siga utilizando el enfoque psicométrico que arroja el CI como único indicador de la capacidad intelectual, desconociendo la necesidad de una mirada integral para ofrecer el abordaje óptimo para cada niño evaluado.

"Si bien podemos afirmar que las Altas Capacidades son capacidades excepcionales en una o varias áreas del desarrollo o funciones cognitivas, podemos agregar que estos niños tienen una capacidad de aprendizaje muy superior y una forma de aprender radicalmente distinta, que los diferencia del resto de los niños de su edad. Sin duda, las capacidades son potenciales y para poder lograr un óptimo desarrollo deben ser acompañadas", destaca Osés.

En ese sentido, la referente insiste en que la mirada de personas y equipos capacitados resulta fundamental para conocer, no solo al niño, sino a los indicadores cuantitativos y cualitativos, como son la creatividad, el estilo de aprendizaje, el desarrollo evolutivo, así como también otras características propias de la Alta Capacidad, como lo son la sensibilidad y la emocionalidad.

Altas Capacidades Intelectuales

De acuerdo a los aportes de Prieto Sánchez y de Silverman, se puede definir a las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) como las capacidades excepcionales y los recursos superiores que presentan ciertas personas al momento de ejecutar alguna tarea, independientemente de que sean una o varias áreas de conocimiento en las que se expresan (verbal, artística, lógica o social, entre otras).

Además, las ACI conllevan no sólo un desarrollo cognitivo superior, sino -además- un modo de procesar y relacionar la información diferente, que afecta a la intensidad emocional y perceptiva de esas personas.

"En el ámbito escolar, por ejemplo, las ACI pueden ser observadas tanto en niños y niñas con un excelente rendimiento escolar y un buen desarrollo integral, como también en niños y niñas que pasan desapercibidos o que presentan bajo rendimiento académico. Es decir, que el rendimiento escolar o académico no define linealmente a una persona con ACI", ejemplifica Osés.

Características presentes en niñas y niños con ACI

Gran facilidad para memorizar .

. Gran curiosidad que permite aprender más rápidamente.

que permite aprender más rápidamente. Alta capacidad de observación y relación en las preguntas.

en las preguntas. Rapidez para aprender conceptos abstractos , y ser capaces de aplicarlos de forma práctica .

, y ser capaces de aplicarlos de forma . Elevada capacidad de procesar información .

. Capacidad para considerar los problemas desde múltiples perspectivas y proponer soluciones innovadoras .

y proponer . Gran sensibilidad, sentimientos y reacciones intensas .

. Amplio y complejo vocabulario .

. Facilidad para manipular ideas u objetos y obtener nuevas combinaciones .

y obtener nuevas . Interés por cuestiones sociales y políticas .

. Amplio abanico de intereses .

. Sentido de humor agudo o inusual.

"Si el docente apunta a la formación de pensadores y aprendices autónomos, diseñará sus clases de manera tal de llegar a cada uno. La educación de hoy en día debería poder generar gusto por la materia y dar herramientas para pensarla. Los múltiples recursos que plantea la tecnología asisten a la enseñanza multisensorial. Un docente debe plantear distintos niveles de logros en la misma clase, para que se ajuste el desafío a los alumnos con diferentes capacidades o habilidades", describé Osés.

Cómo debe ser el abordaje de los estudiantes con Altas Capacidades

Por lo general, el abordaje de alumnos con Altas Capacidades depende de las Adaptaciones Escolares, que se refiere a la modificación en la metodología de enseñanza, de evaluación y de soporte de acceso a la información, sin alterar la currícula del año que se cursa.