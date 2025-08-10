Eduardo López, prestigioso infectólogo: "Hay dos pandemias silenciosas en el mundo"

En un contexto de resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas y luego de la pandemia de Covid , la infectología es una de las especialidades de la medicina sobre las que más se ha puesto el foco el último tiempo.

El reconocido médico infectólogo Eduardo López estuvo en Mendoza y no era una oportunidad para desaprovechar. Fue una de las voces expertas más presentes durante la pandemia y asesor del gobierno nacional durante la crisis epidemiológica. En diálogo con Los Andes analizó la realidad actual de la epidemiología y la vacunación.

-¿Cuáles son los principales riesgos y desafíos para la infectología en el futuro?

-Yo creo que hay dos pandemias silentes en el mundo. Silentes, porque se habla poco. Uno es el aumento de la tuberculosis. Aumentó en todo el país y en el Caribe y hay más de 7 millones de individuos afectados en el mundo. En Argentina estamos cerca de 8.000 casos, denunciados, porque hay un montón de tuberculosis latentes que no se detectan.

Otra es el aumento de la resistencia antimicrobiana, que hace que cada día haya más individuos que tengan infecciones por gérmenes que no se pueden tratar con muchos antibióticos. Serían las principales amenazas.

Y hay una tercera, que es el riesgo de gripe aviar.

-¿Cuál es el riesgo en ese caso?

-Que el virus de la gripe aviar, se adapte al humano, porque no tenemos vacuna. La transportan las aves y finalmente llegan al cerdo. El cerdo hace un cóctel con los distintos virus de gripe y ahí aparece el nuevo virus para el que no tenemos inmunidad. Entonces se ha discutido si el virus AH5N1, que es la gripe aviar, puede adaptarse al ser humano y provocar una pandemia. Mire usted, la OMS no previó el Covid. Cuando la OMS, en el año 2019, ya habló de riesgo de pandemia, pensó que podía ser una nueva pandemia de gripe y apareció el Covid. Así que los virus se pueden adaptar y dar pandemias o muchos casos sin esperar.

El infectólogo Eduardo López. / gentileza El infectólogo Eduardo López. / gentileza

-Después de la pandemia se habló mucho de nuevas alertas:¿Es posible que puedan surgir nuevos patógenos con ese nivel de daño?

-Siempre está la chance. La clave es la detección precoz de eso. Acordémonos que la OMS dijo, cuando empezaron las cantidades de casos de neumonía en China, que esto no era una pandemia. Y segundo, que no era necesario un barbijo. En las dos cosas se equivocó. Hubo una pandemia espectacular porque no teníamos anticuerpos contra ese virus nuevo. Yo creo que ese es el mayor riesgo.

El otro dato interesante es que las pandemias empiezan a estar asociadas a zoonosis. O sea, animales o aves. Antes nos parecía que la zoonosis estaba muy limitada. Es muy probable que hoy en día ocurra, la gripe aviar parte de las aves, básicamente de las aves de corral.

-¿Cuál es el impacto de las condiciones socioeconómicas en el desarrollo de este tipo de enfermedades? En particular de Argentina.

-Muy altas. Resurgen tuberculosis. En Argentina está dado mayormente por gente que tiene recursos limitados pero hay también de clase media y media alta incluso. Hay incidencia de los factores socioeconómicos, para otro tipo de infecciones y patologías infecciosas.

-¿Por qué incide?

-Primero, por el acceso a la salud. La segunda, la transmisión sexual. Las clases sociales más bajas, en general, tienen mayor riesgo porque hay menos educación y en muchos casos no se enseñan los mecanismos de prevención. Y después, la consulta tardía, con lo cual las clases sociales llegan a veces con complicaciones al hospital o al centro de atención, que en realidad no las deberían tener si tuvieran acceso fácil a la salud.

- ¿Por qué, pese a tantos avances científicos, en la infectología sigue habiendo tantas situaciones de riesgo? Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, que es una enfermedad viejísima y resurge.

-Por tres causas. Primero, que los microorganismos son inteligentes. Segundo, tienen capacidad de mutar y de cambiar y de aparecer resistencia a los antibióticos. En tercer lugar, porque creo que hay un margen en la medicina que no se puede definir totalmente, que vamos a estar inmunes a todas las enfermedades. Por eso la investigación clínica, la investigación científica y la comunicación para que la gente conozca bien los riesgos es crucial.

Coberturas de vacunación

-¿Cómo evalúa la coberturas de vacunación en Argentina?

Argentina tiene un extraordinario calendario de inmunizaciones, muy similar a los países centrales. Pero tenemos un problema con las coberturas, es la cantidad de vacunas que se aplica tanto a los chicos, adolescentes como adultos. En los primeros 18 meses de vida, en el año 2022-2023, se dejaron de aplicar más de 2.100.000 vacunas. Estos son los datos oficiales del Ministerio de Salud. Es el periodo de la vida en que más cantidad de vacunas se ponen.

-Pero la baja cobertura es superior en adolescentes.

-En el año 2023 fue baja en ingreso escolar, no llegamos al 60% de las vacunas que uno tiene que dar en el ingreso escolar. Que son el sarampión, rubéola y paperas. El refuerzo de la triple bacteriana. Y IPV, o sea, la de poliomielitis. Esto a nivel nacional.

Una buena proporción de adolescentes que recibe la primera dosis de vacuna contra el VPH, o virus del papiloma humano, no completa el esquema Vacuna contra el VPH: lo ideal es que la cobertura supere el 90% de la población objetivo mientras que a los 11 años ronda el 75%.

En adolescentes hay una caída muy importante y estamos aplicando una vacuna que previene cáncer, contra el HPV, que previene 6 cánceres. El más importante es cáncer del cuello uterino de la mujer, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer anal, y ahora hay un aumento muy importante del cáncer orofaringeo, que probablemente esté vinculado al sexo oral.

-Pero nunca fue buena la cobertura en adolescentes.

-Siempre vacunar adolescentes, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es un verdadero desafío. Porque entre otras cosas, el adolescente naturalmente considera que nunca se va a enfermar, no le da valor a las vacunas y va menos al médico. Probablemente no se puso en sociedad la importancia de la vacuna contra el cáncer que la vacuna contra el papiloma humano, la más importante para ese grupo. También hay una vacuna de adolescentes para prevenir la meningitis y se dan refuerzos de la vacuna triple acelular.

Si usted tiene alrededor de 700.000 adolescentes, que es más o menos la cifra que vacunamos total país, y se vacunan solamente el 60% o el 70%, les quedan 30% de adolescentes que no están bien cubiertos.

-¿Cuál es el riesgo de una falta de cobertura suficiente en todas las edades?

-No puede haber inmunidad de rebaño, porque usted para tener inmunidad de rebaño tiene que tener vacunado por encima del 90% de la población para esa vacuna. O sea, si usted dice, quiere evitar el sarampión, tiene que tener vacunado el 90% de los chicos que deben ser vacunados con dos dosis.

-Mendoza tiene una mejor cobertura que el promedio nacional gracias a la vacunación escolar.

-Si, Mendoza tiene un buen programa para el ingreso escolar, es el momento para vacunar a estos chicos. Si usted tiene menos del 95% de individuos adecuadamente vacunados con dos dosis, usted empieza a padecer. por ejemplo, el riesgo de tener sarampión.

-Es lo que sucedió con la reintroducción de la enfermedad, se venía advirtiendo.

-Exacto, pasó esto en Buenos Aires. Entró un importado y como las coberturas eran bajas, estaban debajo del 80%, 82, 83%. ¿Uno dice 80% es mucho? No. Cuando yo digo, faltan 20% para vacunar. Son alrededor de 100.000 chicos que no se han vacunado. Los que estuvieron vacunados están protegidos, pero a los que más ataca el sarampión habitualmente es a los chicos.

-¿Y cuáles son las perspectivas que usted ve en relación al sarampión?

-Yo creo que el sarampión, si intensificamos las campañas, por ejemplo, de dar una dosis adicional entre los seis meses y los once meses y 29 días, y otra dosis adicional entre un año y cuatro años de edad, si estas campañas andan bien, se va a poder bloquear. Si usted tiene cobertura mínimamente del 90% de su población, se puede quedar tranquilo. Si no, va a tener que aumentar y dar en campaña las vacunas que faltan.

La pandemia a la distancia

-¿La pandemia le dio un golpe de gracia a quienes no tenían confianza en las vacunas?¿Qué le diría a la gente que no confía en ellas?

-Las vacunas son absolutamente seguras, las que estamos dando están en el calendario. Nosotros hicimos una encuesta, la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, a fin del año 2021, justamente queríamos ver eso, y lo que encontramos es que 90% de la gente en la Argentina consideraba que las vacunas son seguras. En el año 2024, repitió una encuesta con distintas características, la Fundación Bunge y Born, y vio que había caído un poco la seguridad de las vacunas.

“Temblaba como una hoja por la fiebre”: el relato de una mendocina que contrajo Covid-19 Para el reconocido médico infectólogo Eduardo López, hay dos pandemias silentes

-¿Por qué sucedió esto?

-El Covid aumentó las dudas sobre las vacunas. Es lo que se llama la reticencia a ir a vacunarse. El tema fue que no se informó bien sobre las vacunas que teníamos que dar. Fuimos cambiando las vacunas y de eso se hizo un poco un cóctel de vacunas. Empezamos con una, después seguimos con otra y eso perjudicó. Entonces eso generó un aumento de la reticencia a vacunarse.

-¿Cuál es el mayor desafío para Argentina en inmunización?

-El mayor problema que tiene Argentina es la dificultad del acceso, cuán fácil hacemos a la gente que vaya a vacunarse. Eso cayó, el índice de acceso cayó al 67%. O sea que 33% tiene problemas.

-¿Por qué sucede?

Uno de los problemas, y no hablo de Mendoza, es que los vacunatorios en general en la Argentina atienden hasta la una de la tarde, no abren sábado, domingo ni feriado, que son los días que las madres que trabajan pueden concurrir fácilmente al vacunatorio. El segundo punto es la espera de a veces más de una hora en el vacunatorio y la gente pierde el presentismo. Tercer punto: la gente va pero no encuentra la vacuna que necesita en el vacunatorio o en el hospital. La cuarta, que es la de mínimo porcentaje, esto es el estudio de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, como el vacunatorio estaba cerrado, tenía que ir a otro un poco más lejos, tuve dificultad económica para llevarlo, no podía pagar el viaje. Pero mire que en tres es responsable el Estado.