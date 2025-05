Dos nutricionistas mendocinas crearon el alfajor de lenteja: cómo es la extraña y saludable golosina

Las chicas explican que su creación no se queda solo en lo marketinero. No se trata de “decir que lleva lentejas” y listo: la masa no tiene azúcares añadidos -solo el del dulce de leche y el baño de repostería-, no hay saborizantes ni colorantes. Todo es casero, hecho a mano.

El alfajor tiene 8,3 gramos de proteína, el doble que un alfajor común, gracias a la clara de huevo y, claro, a la lenteja. También aporta hierro, fibra, potasio y magnesio. “El equilibrio de azúcar y grasa genera más saciedad. No te lleva al picoteo sin fin”, explican.

La lenteja está presente en la masa. Y no fue una elección al azar. Valentina cuenta que probaron con otras legumbres, pero muchas dejaban una textura arenosa. “La lenteja amalgama perfecto. Probamos y fue la que mejor encajó en sabor y textura. Eso se nota en la aceptación por parte de la gente que lo prueba”, señala.

alfajor lenteja.jpg Coti y Valen, las dos jóvenes nutricionistas que crearon un alfajor para recomendar en su consultorio. Foto: Gentileza.

También marcan una diferencia clave con otras golosinas “dietéticas”, como las de arroz inflado. “Les falta proteína, por eso no llenan”, explican.

¿Y las calorías? “No es cuestión de contar calorías a secas. Lo importante es de dónde vienen. No es lo mismo 100 calorías de proteína que 100 de carbohidratos. Una sacia, la otra no y se metaboliza de forma totalmente distinta”, aclara Coti.

Valen agrega que el Alfateja fue la mejor idea entre muchas otras que barajaron y enseguida aclaran que la idea es replicar el concepto en otros productos. “Tenemos muchas otras opciones que también queremos desarrollar. Siempre con el foco en ofrecer productos ricos, nutritivos y diferentes”.

Ni reposteras, ni expertas en marketing

Valentina y Constanza fueron compañeras y amigas durante toda la carrera de Nutrición. Su terreno es la salud, no la pastelería ni el marketing. Por eso el desafío fue enorme, aseguran.

“No somos reposteras. No usamos azúcar, así que no teníamos ni idea de cómo lograr esa esponjosidad. Pero nos las arreglamos para que el producto tuviera buena aceptación”, cuentan. ¿Cómo lo hicieron? Tutoriales, lecturas, Inteligencia Artificial y ayuda de conocidos. “Fuimos investigando y aprendiendo todo desde cero”, explicaron.

Las chicas debieron ponderar el emprendimiento en detrimento de sus consultorios particulares ya que -aseguran- emprender no es nada fácil. “Hacer alfajores de este tipo para luego venderlos lleva mucho tiempo. Por suerte, nuestras familias nos ayudan un montón. Compran insumos, entregan pedidos… Estamos produciendo todo el tiempo”, dice Constanza.

alfajor lenteja3.jpg Coti y Valen, las dos jóvenes nutricionistas que crearon un alfajor para recomendar en su consultorio. Foto: Gentileza.

El sueño de las pibas

No es la primera vez que un emprendimiento exitoso empieza en la cocina de una casa. Pero sí es una de esas historias que inspiran por el empuje, la creatividad y las ganas de hacer algo distinto.

¿Cómo se ven a futuro? “Nos imaginamos vendiendo en todos lados. Queremos salir a tomar algo y ver el Alfateja en el kiosco, en un bar, en donde se pueda llegar”, sueña Coti. “Emprender tiene crisis, caídas y vueltas a empezar. La perseverancia es todo”, agrega.

Valen coincide: “Nunca te esperás lo que se viene. Todos los días hay desafíos nuevos. Hay que resolver rápido y seguir”.

El próximo paso ya está en marcha: están desarrollando un segundo producto pensado para deportistas. Además, buscan que el emprendimiento sea cada vez más sustentable. Ya usan bolsas de papel madera para la entrega y quieren mejorar los materiales del envoltorio del alfajor en un futuro cercano.

¿Y cómo seguir creciendo sin perder calidad? Con más herramientas. “Queremos comprar hornos, procesadoras, maquinaria. Sin eso, la producción a mayor escala se nos complica. Pero todo lo que recaudamos lo reinvertiremos ahí. La idea es seguir creciendo, pero sin perder la esencia nutricional, que es lo nuestro”, aseguran orgullosas, entre delantales, potes con dulce de leche y su legumbre estrella.

Por ahora, los Alfateja se pueden encargar por Instagram en @vaco_vc o vía WhatsApp al 2614601480 (Coti) o 2616219981 (Valen).