Dolor en una marcha por Loan: la madre del pequeño se descompensó y pidió a gritos por su aparición

Este sábado por la noche, la familia de Loan Danilo Peña y allegados realizaron una marcha en la localidad de 9 de julio, Corrientes, para pedir la aparición con vida del menor de 5 años. El dolor de María Noguera se hizo presente a través de un llanto desgarrador que conmovió a todos los presentes. La mujer, afectada por la tristeza y la angustia, se descompensó.

Entre lágrimas y mientras la multitud la ayudaba a recomponerse, la madre del niño desaparecido gritó entre lágrimas: “Quiero que vuelva mi hijo, yo quiero a Loan”.

El desgarrador momento fue una muestra de la desesperación que atraviesa la familia y la comunidad, que llevan ya diez días sin noticias del niño.

Sin acercarse a la mujer al momento de la descompensación, José Peña, el padre del nene correntino sostuvo que “desconfió de todos”, al ser consultado sobre los detenidos de la causa.

En medio del devastador llanto y la conmoción, la ambulancia asistió al lugar rápidamente y María Noguera fue retirada de la escena. En un ambiente cargado de dolor, familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad religiosa, se unieron para rezar por el niño.

El dolor de María Noguera, la mamá del niño que lleva diez días desaparecido

En una entrevista con Clarín, la mujer brindó su testimonio y reveló cómo viven estos días. Loan Danilo Peña desapareció en la localidad de 9 de julio, Corrientes y aún no aparece.

“Se hace muy difícil todo, no hay ánimo para hablar”, dijo María Noguera al comenzar la entrevista. “Hace días que no duermo, no doy más, ya no sé qué pensar, estoy confundida, pero veo a todos confundidos, a las autoridades y a los vecinos también”. Y continuó: “No descartamos nada, no queremos ponernos en contra de nadie, confiamos y desconfiamos, porque Loan no aparece, pero no podemos hablar mucho”.