Todos los 11 de noviembre se celebra en China el Día del soltero, sin embargo con el paso de los años y gracias a la globalización muchos países han adoptado la fecha para festejar a las personas sin pareja.

Aunque históricamente estuvo mal visto llegar a la adultez sin haber hallado a un compañero, con el correr de los años esta concepción quedó en el pasado y en la actualidad hay muchas personas que eligen la soledad.

Entonces ¿cuál es el mejor estado civil?

Salud

Según la empresa comparadora de seguros de Salud Acierto.com, las personas casadas viven entre 8 y 17 años más que los solteros. Además, las personas solteras tienen un 28% más de posibilidades de fallecer por una enfermedad cardíaca.

Los casados también tienen un 50% menos de riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cognitiva, como la demencia o la amnesia. En el caso de los solteros, el problema se acentúa si la soltería es fruto de un divorcio, especialmente en los hombres.

Divorciarse también incrementa el riesgo de padecer obesidad, diabetes, episodios cardiovasculares y hasta un accidente cerebrovascular. Estos problemas afectan en mayor medida a los hombres y que podría estar relacionado con los hábitos de vida de las personas sin pareja, cuyo consumo de alcohol y drogas suele ser superior.

Nueve de cada diez personas solteras sufren de estrés, lo cual podría estar relacionado con la capacidad adquisitiva ya que suelen terminar el año con un patrimonio casi 8.000 euros inferior al de las personas casadas.

También tienen mayor tendencia a tener depresión y el índice de suicidios entre ellos es superior.

Deportes y felicidad

A menudo las personas solteras suelen sentir más felicidad que las personas casadas. Esto se debe, en parte, a la autosuficiencia que caracteriza a la soltería, que otorga más posibilidades de desarrollarse personalmente y reduce muchas emociones negativas propias de las parejas infelices.

Esta autosuficiencia implica que los solteros tienen más tiempo libre para invertir en sí mismos; tiempo que emplean –entre otras cosas– en hacer deporte.

Esto les lleva a pesar, de media, 2,3 kilos menos que las personas que tienen pareja, lo que también repercute de forma beneficiosa en el autoestima de los solteros.

Poder adquisitivo y ofertas

Ser soltero muchas veces sale caro ya que la posibilidad de dividir gastos con alguien más o tener otro ingreso en el hogar no existe.

Los solteros no solo no pueden beneficiarse de determinadas ventajas fiscales sino que pagan más por determinados servicios. Porque la oferta no está pensada para ser uno, explican en el informe de Acierto.com.

Es el caso de los paquetes de vacaciones, las habitaciones de hotel –que valen prácticamente lo mismo que una doble–, el alquiler de una cabaña –que deben asumir en solitario– y hasta la comida del supermercado.

Aunque el precio sea idéntico para todos los clientes, son muchos los envases que obligan al consumidor a comprar de más. Con la comida a domicilio y los pedidos mínimos ocurre igual. Tampoco pueden disfrutar de ofertas 2x1 en gimnasios o similares.