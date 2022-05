Destituyeron por unanimidad aL juez que había liberado a un violador porque usó preservativo

El juez ya venía acumulando prácticas poco ortodoxas en su profesión por el mal desempeño en 11 casos de delitos sexuales. Este martes fue destituido de su cargo por decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

Según el Jurado, Rodolfo Mingarini habría actuado en varios de sus juicios con una conducta que se desentiende de la perspectiva de género. El caso más alevoso fue uno que el mismo juez tomó en abril, en donde una mujer denunció a un albañil que trabajaba cerca de su casa por haberla violado. Durante el juicio se descubrió que el albañil había usado preservativo, información suficiente, según Mingarini, para dejar al acusado en libertad.

La destitución del cargo de Mingarini fue llevada a cabo por los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe. Foto: Web / Los Andes

“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo...no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda” había expresado el juez.

Otro de los aberrantes actos de mala praxis jurídica fue en un caso en donde le otorgó a un violador la pena menor por haber abusado de una niña desde los siete hasta los trece años de edad. Según Mingarini esta decisión estaba justificada en que el daño psicológico ‘’estaba siendo reparado’'. Además argumentó que la fuerza que había usado el abusador para aprovecharse de la pequeña ‘’había sido mínima’' y que apenas se conoció el delito se fue de la casa por voluntad propia.

A la estirada lista de casos de abuso sexual que tomó Mingarini se suma otro en donde dos menores de edad (uno con autismo y otro con retraso mental leve) declararon que les dolía la cola debido a que el acusado les metía ‘’serpientes’' en el ano. La patética resolución de Mingarini fue que las lesiones podías ser ocasionadas por ‘’problemas intestinales’' y que las ‘’serpientes’' no necesariamente podían ser el pene.

La destitución de Mingarini no es apelable, por lo que no podrá postularse a futuro para un cargo en el Poder Judicial. Foto: Web / Los Andes

La destitución del cargo de Mingarini fue llevada a cabo por los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe: Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Julio Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los abogados Héctor Ferrero y Julio Pagano.

Quien estuvo a cargo de la acusación de juez fue el procurador, Jorge Barraguirre, que pidió con pronteza la destitución de Mingarini por 11 hechos. Además, la destitución de Mingarini no es apelable, por lo que no podrá postularse a futuro para un cargo en el Poder Judicial.