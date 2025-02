Desde Miami, fútbol, finanzas y éxito: Martín Irusta Magni, el mendocino que le hizo un hat-trick al mundo

La nueva vida del ex "cura Flecha": su trabajo social en Uruguay y su vínculo con el presidente electo

“Trabajé en el sector financiero durante seis años, pero sentía que algo me faltaba. Fue entonces cuando junto a Iván Moya decidimos iniciar un proyecto vinculado a nuestra pasión : el fútbol”, cuenta. Así nació Hat Trick Football Agency, emprendimiento que combina deporte, formación y oportunidades para jóvenes talentos.

“Vimos cómo el fútbol femenino crecía y supimos que debíamos apostar a su desarrollo. Hoy ayudamos a las chicas a dar el salto al profesionalismo o complementar su formación académica”, dice.

El equipo está compuesto por comprovincianos: Matín, Iván Moya y Juan José Martini, quien dirige la sede española. Además, se han expandido a Australia, donde funciona una sede bajo la dirección de Cabuel Frank y Pablo Gómez, con la colaboración del entrenador Ezequiel Videla.

“En Australia, el fútbol también tiene un potencial enorme. Conectar culturas futbolísticas y brindar oportunidades es nuestro principal objetivo”, detalla el Director de la agencia de fútbol. La visión de Hat-Trick va más allá de formar buenos deportistas; busca crear ciudadanos globales con herramientas para enfrentar los desafíos académicos y profesionales.

La revolución futbolística en Miami

Vivir en Miami le ha permitido a Martín ser testigo de la explosión del fútbol en Estados Unidos, especialmente tras la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Aunque su empresa no tiene vínculos con el club, reconoce el impacto que ha tenido el astro argentino en la ciudad.

“La llegada de Messi revolucionó todo. Ahora todos quieren jugar al fútbol y la comunidad futbolística crece cada día más”, destaca. “Cuando sabemos que será un partido imortante, intentamos eguirlo. Estar ahì”, agrega. Martín disfruta de la vida en Miami, destacando su clima cálido y la diversidad cultural que ofrece la principal ciudad del estado de Florida. “Puedes ir a la playa en cualquier momento del año. Incluso en invierno, los días fríos apenas llegan a los 15 grados”, dice entre risas.

Sin embargo, su corazón sigue dividido entre Argentina, Estados Unidos y España. “Argentina siempre será mi casa, pero Estados Unidos me dio la oportunidad de formar mi familia. España también tiene un lugar especial por nuestro proyecto, aunque aún no he vivido allí”, confiesa.

MARTIN IRUSTA MAGNI.jpg Martín Irusta Magni y sus hermanas Carolina y Mónica, con monumento de la Torre de la Libertad iluminado en rojo. Miami, 2014.

En el mapa del fútbol mundial

Hat-Trick ha logrado unir talentos mendocinos en distintas partes del mundo, creando una red de colaboración y de oportunidades. Un evento clave que marcará un nuevo capítulo en la historia del emprendimiento se llevará a cabo en Mendoza el jueves 27 de febrero. Organizado junto a Florencia Barbera, jugadora y también una apasionada por el deporte, el evento -en el predio de Gimnasia y Esgrima- buscará acercar a nuevos talentos al proyecto y brindarles herramientas para seguir sus sueños.

“Florencia ha sido fundamental para que esto pueda ser una realidad. Su dedicación y amor por el fútbol hicieron que este evento sea posible”, reconoce Martín. Clínicas deportivas, charlas motivacionales y la posibilidad de establecer conexiones con entrenadores internacionales es parte del menú que han preparado. “Queremos que chicos y chicas vean que es posible seguir adelante, que el fútbol puede abrirles puertas al mundo”.

El futuro del proyecto

“En cinco años me veo sentado, planificando nuevas sedes y ayudando a más jóvenes a cumplir sus sueños”, concluye Martín Irusta Magni. La clave de su éxito radica en su enfoque personalizado y en la pasión compartida. Su experiencia demuestra que los deseos pueden transformarse en proyectos reales cuando la determinación impulsa a un cambio de vida.