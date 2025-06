Mundial de Clubes: la historia de Ayrton Costa, el último pasajero de Boca

A tan solo 48 horas del debut de Boca Juniors frente a Benfica por el Grupo C del Mundial de Clubes, Ayrton Costa finalmente se integró al plantel en Estados Unidos, tras resolver a último momento un problema con su visa. El defensor, de 25 años, fue el último en sumarse a la delegación que ya estaba instalada en Miami , donde se jugará el encuentro en el Estadio Hard Rock.

El exjugador de Independiente atravesó días cargados de ansiedad e incertidumbre, ya que su pasaporte había sido retenido por cuestiones legales previas y su viaje pendía de un hilo. “Estoy muy contento de estar acá, agradecido al club que me esperó y a Russo que confió en mí. Ahora me toca demostrar en la cancha” , expresó tras su arribo.

Costa no pudo volar con el primer grupo de la delegación, que partió el jueves por la noche con varios refuerzos y juveniles. Su situación se resolvió cuando, de forma inesperada, recibió el llamado que le confirmaba la aprobación de su visa. “Me llamaron de un número oculto varias veces. No iba a atender, pero lo hice y me dijeron que ya podía pasar a buscarla. La primera en saberlo fue mi mamá, que estuvo muy angustiada estos días”, relató.