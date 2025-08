Del crossfit o running al amor: cómo las actividades físicas están reemplazando a las apps de citas

En una época donde las apps de citas parecían dominar la escena del amor , muchas personas están girando el timón hacia espacios donde lo físico, lo real y lo cotidiano recuperan valor. Así lo refleja el auge de actividades como el running , el crossfi t o los bares con clases de salsa y bachata, que se están convirtiendo en los nuevos lugares para conocer gente y, por qué no, enamorarse.

“La frialdad digital de las primeras impresiones me cansó”, confiesa Laura Bou, una joven controladora de tráfico ferroviario que decidió dejar atrás las apps y buscar conexiones reales en su entorno. “En una aplicación somos carne que se vende”, asegura. Su experiencia, lejos de ser aislada, forma parte de una tendencia que crece. Bou eligió el crossfit sin imaginar que allí, entre ejercicios y sudor compartido, podría surgir algo más que bienestar físico.

A la par, los bares con clases de baile se llenan de nuevos rostros que no buscan solo aprender a moverse. José Ángel Montero, guitarrista y camarógrafo, encontró en la salsa un lugar inesperado para conectar: “En una disco no podés hablar, todo es superficial. En cambio, en el baile hay contacto físico natural, y se rompe el hielo de otra forma. No vas a ligar, vas a disfrutar. Y si surge algo, surge”.