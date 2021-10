Covid-19: evalúan ir a las escuelas a vacunar a los niños

Tras la aprobación de la vacunación Covid para niños de entre 3 y 11 años en el país, ahora se avanza en diseñar la estrategia. A partir del 12 de octubre estará habilitada la inscripción para aquellos que tienen comorbilidades.

El anuncio fue realizado la semana pasada por autoridades nacionales por lo que los detalles se van definiendo de a poco. En ese marco, en principio la idea sería implementarla a través de varios espacios de vacunación mientras que en ese plano, se evalúa la posibilidad de ir a vacunar a las escuelas. Se trata de una estrategia que ya se utiliza para las vacunas de calendario aunque se había visto afectada por las clases no presenciales.

El lunes se reunió el Consejo Federal de Salud (Cofesa) del que participaron autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones y del Ministerio de Salud de la Nación.

Los asistentes consideraron la importancia de aprovechar la oportunidad de co-administrar las dosis contra Covid-19 con otras vacunas del Calendario Nacional para completar esquemas acordes a la edad. En esto incide que por la pandemia hay chicos que dejaron de acceder (ver debajo).

“Estamos tratando de buscar las mejores intervenciones junto con la Dirección General de Escuelas (DGE), la jefa de gabinete de la DGE se puso en contacto de inmediato para saber cómo pueden colaborar y en la medida que podamos sumar y hacer que los niños se vacunen cuanto antes y completen los esquemas, mejor”, señaló la directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar.

Dijo que la vacuna está siendo distribuida entre sedes de vacunación, hospitales y se está evaluando alguna estrategia con la DGE. “La idea es tratar de facilitar el acceso”, expresó.

Respecto de aquellos chicos que vacunarían en escuelas dijo que hay que todavía hay que definirlo pero que habría un grupo de población objetivo.

Qué se sabe

Para el segmento de los más pequeños se usará la vacuna del laboratorio chino Sinoparm y la población objetivo estimada en Mendoza es de alrededor de 225 mil chicos. Se comenzará con aquellos que tengan comorbilidades pero la médica estimó que son pocos por lo que esperan rápidamente poder avanzar con aquellos niños que no tienen.

“De Sinopharm tenemos en stock y recibiremos el próximo viernes, tenemos asegurada la provisión de vacunas para estos niños”, subrayó.

“A partir del 12 de octubre se habilitará la página a las 8 de la mañana, habrá un botón de inscripción para niños y niñas de entre 3 y 11 años con comorbilidades”, refirió, en un proceso que se desarrollará como se viene haciendo hasta ahora, según manifestó.

Es decir que podrá accederse a través de la página de inscripciones para vacunación del Gobierno de Mendoza una vez que se habilite. Se puede ingresar aquí.

Por otra parte, dijo que esperan que Pfizer llegue de manera más progresiva durante octubre.

Pidió paciencia para que puedan entregar de manera ordenada los turnos y respetar el día y hora asignados.

Tranquilidad

Aguilar llevó tranquilidad y remarcó que se trata de un inoculante absolutamente seguro para aplicar en niños ya que usa una plataforma que ya es conocida y es igual a la que tienen otras vacunas que ya se les aplican.

Tiene 80% de eficacia para prevenir formas graves e internaciones y requiere dos dosis con un intervalo mínimo de 21 días entre ellas.

Y señaló un detalle a tener en cuenta: esos días se cuentan desde el día posterior a la vacunación ya que la jornada de la inoculación es el día cero.

Respecto de las comorbilidades para las que está indicada de manera prioritaria se cuentan entre las más frecuentes obesidad, diabetes, chicos en tratamiento por patologías oncológicas, trasplantados, con patologías renales o hepáticas crónicas.

La solicitud de más informes respecto de la vacuna autorizada para este segmento por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), generó inquietudes. Sin embargo, estas fueron saldadas el lunes luego de que la entidad manifestara estar conforme con la información recibida tras una reunión con referentes del Ministerio de Salud.

Vacunación escolar

Durante 2020 se redujo en promedio un 8% la cobertura de vacunación, en particular en chicos en edad escolar. Esto incluye a quienes tienen 5 años -ya que se coloca al ingreso escolar- y 11 años y que van a sexto grado. El año pasado no hubo clases en las escuelas y no pudo realizarse la campaña allí pero además, por el aislamiento y el temor y desconocimiento al Covid, la gente casi no salía y se redujo drásticamente la asistencia a los vacunatorios.

Aguilar dijo que este año se ha recuperado y la han recibido quienes debían hacerlo en 2020 y en 2021.

Destacó que con el regreso a la presencialidad se está haciendo vacunación escolar e incluso resaltó que en algunos departamentos ya se terminó.