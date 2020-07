Coronavirus: qué es la circulación comunitaria y qué consecuencias traería a Mendoza

Debido al crecimiento de casos en los últimos días -22 sin nexo epidemiológico identificado-, muchos mendocinos comenzaron a preguntarse qué pasaría si se declara la circulación comunitaria del SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que en AMBA, zonas de Chaco, Río Negro y Neuquén las restricciones de actividades son más estrictas, casi como al inicio de la cuarentena en marzo.

Este lunes, la ministra de Salud Ana María Nadal avisó que “tendremos transmisión comunitaria” aunque lo dijo en futuro, sin fecha cierta, sin asegurar que hoy Mendoza esté en esa situación.

“Se considera circulación comunitaria cuando se encuentra con resultado positivo a una persona que vive en la misma zona donde ya se había confirmado otro u otros; pero que nunca llegó a estar en contacto con otros confirmados o alguien de su entorno. En ese caso, se estudia epidemiológicamente al confirmado más reciente, se descarta que haya compartido nexos con otros confirmados. Y se llega a la conclusión de que puede haberse contagiado en algún comercio del lugar. En ese caso se considera que hay circulación comunitaria”, sintetizaron desde Salud.

Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, evaluó días atrás en Los Andes que ante una eventual circulación del virus debería cuidarse de la misma manera que lo hace ahora, suponiendo que la enfermedad puede padecerla el que se tiene enfrente y tomando medidas preventivas. Subrayó que habrá que tener estos cuidados hasta que aparezca la vacuna.

Hay que tener en cuenta que los parámetros generales los fija Nación pero Mendoza tiene sus propios protocolos ya cada provincia se adapta a su situación epidemiológica.

Actualmente, en Mendoza, se considera caso sospechoso a quien con síntomas, estuvo en contacto con alguien infectado y diagnosticado positivo o en zona de circulación del virus. Así era en todo el país hasta que el 13 de mayo el gobierno nacional modificó el criterio, esto en función del aumento de circulación del virus. Sin embargo, esto sucedía en algunas zonas, particularmente AMBA y Chaco.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, señaló que a partir de entonces se sumaría como criterio para un caso sospechoso si la persona tiene alguno de los síntomas y se encuentra en un conglomerado donde circula el virus.

“En aquellos lugares donde hay transmisión comunitaria si hay un diagnóstico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico, se debe sospechar de Covid-19. Y si hay una infección respiratoria aguda grave sin etiología en un ámbito donde no hay transmisión local, también hay que sospechar de coronavirus”, remarcó.

Una fuente del Ministerio de salud local explicó que de declararse la circulación comunitaria ya no se hará una investigación y seguimiento de contactos estrechos. En esos casos al detectarse un positivo se aísla esa persona y sus convivientes.

Gustavo Guevara

Hasta hace unos días, con conglomerados como el del famoso “caso 98” en Luzuriaga, el empleado del supermercado de Luján o la cadena desatada por el cumpleaños en Las Heras, la transmisión comunitaria había sido descartada. Sin embargo, el récord de contagiados en junio -con 22 pacientes sin nexo identificado- cambió rotundamente el panorama.

De ocurrir y no lograr controlarse, ya se ha visto lo que sucedió en países donde los contagios crecieron de manera exponencial. Ha implicado colapso del sistema de salud e incremento de los fallecimientos ya que no se puede asistir a todos debido a la insuficiencia de recursos. Es lo que se buscó evitar en Argentina implementando el aislamiento de manera temprana: aplanar la curva para que el sistema estuviera más preparado y no tuviera tanta demanda junta.