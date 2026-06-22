Confirmado el nuevo feriado después del 20 de junio: qué pasará con el viernes 10 de julio

Después del sábado 20 de junio por el Día de la Bandera, falta muy poco para otro feriado nacional en Argentina. Irá pegado a un día no laborable , dando lugar a un fin de semana extralargo para aquellos que no trabajen.

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Por el Día de la Independencia , el próximo jueves 9 de julio será feriado inamovible . En tanto, según el calendario oficializado por el Gobierno, el viernes 10 de julio será considerado "día no laborable con fines turísticos".

Durante los feriados nacionales , ya sean inamovibles como el 9 de julio o trasladables , se debe respetar como si fuera descanso dominical, y si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral.

Casa de Tucumán, escenario de la independencia en 1816

Por otro lado, un día no laborable (Jueves Santo o ahora el 10 de julio ) es aquel en el cual el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.

A diferencia de los feriados nacionales, durante los días no laborables turísticos no existe la obligatoriedad de suspender las actividades laborales , y los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.

Generalmente, en Argentina, los días no laborables se suspenden las clases, la actividad bancaria y la atención estatal.

Creció el turismo en Mendoza. Foto: Los Andes Turismo en Mendoza Los Andes

Fines de semana largos que quedan en 2026 (tres días)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (el lunes es feriado por el Día de la Raza)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargos que quedan en 2026 (cuatro días)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)

Calendario de feriados 2026 Calendario de feriados 2026 IA

Feriados inamovibles que quedan en 2026

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables que quedan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos que quedan en 2026

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre