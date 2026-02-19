Con imágenes impactantes denuncian maltratos y muertes de perros en Rivadavia: se manifestarán por justicia

La comunidad de Rivadavia fue convocada a manifestarse este viernes 20 a las 8 en la explanada de la Municipalidad para exigir respuestas ante un caso reiterado de maltrato animal que, según denuncian vecinos y proteccionistas , no ha tenido resolución definitiva pese a intervenciones judiciales previas.

La convocatoria surgió luego de que se reiteraran denuncias contra un hombre que ya había sido investigado en 2020, cuando se le secuestraron ocho perros en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Rivadavia.

“No pedimos violencia, pedimos justicia. Pedimos acción” , expresaron vecinos autoconvocados . El reclamo central apunta a la intervención inmediata de las autoridades, la protección urgente de los animales y el seguimiento efectivo de las denuncias.

“El caso que nos lleva a convocar a la gente a que nos ayude para que la Justicia realmente haga algo es el caso de un señor con discapacidad, con problemas de salud mental, que capta o roba animale s y después, de distintas maneras, les ocasiona la muerte”, señaló Bety Trefontane , una de las impulsoras de la movilización.

Según relató, las denuncias no se limitan al maltrato animal. “Es agresivo con las personas, incluso con miembros de su familia y vecinos. Hasta llegó a prender fuego su propia casa.”, afirmó.

De acuerdo con lo manifestado por los vecinos, se realizaron al menos tres allanamientos, pero las situaciones de maltrato y muerte de animales se han repetido. “Ya se le han hecho tres allanamientos y las situaciones de maltrato y muerte de los animalitos se repiten, porque la Justicia no actúa como debe”, sostuvo Trefontane.

También indicó que, como la Fiscalía de Rivadavia fue trasladada a Junín, en una oportunidad el Juzgado de Paz no les recibió una denuncia. “Entonces pedimos a las autoridades que realmente se haga cumplir la ley de maltrato, en este caso puntualmente y en todos los que se pretende denunciar”, agregó.

galgo 2

El antecedente judicial de 2020

Uno de los antecedentes documentados corresponde al expediente N° 84/20, caratulado “A. G. en Av. Infracción – Art. 140 – Ley 9099”, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Rivadavia, a cargo del juez Rodrigo Furque.

El 16 de octubre de 2020, el magistrado autorizó a la Policía Rural a trasladar los perros que se encontraban en el domicilio del denunciado al Área de Zoonosis municipal para constatar su estado. En la resolución se estableció que, en caso de negativa, se autorizaba “el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio y secuestro de los mismos a fin de efectivizar la medida”.

Tres días después, el 19 de octubre, la médica veterinaria Analía Lovagnini, jefa del Área de Zoonosis de la Municipalidad de Rivadavia, remitió un informe detallando el estado de los ocho canes examinados.

En el documento explicó que la condición corporal es un parámetro que se mide en una escala del 1 al 7, donde 1 corresponde a caquexia extrema y 4 o 5 a estado óptimo. Varios de los animales presentaban condición corporal 2, con desnutrición marcada, presencia abundante de ectoparásitos y lesiones dermatológicas.

Uno de los perros, un mestizo tipo labrador de aproximadamente un año, llevaba “un collar de cuero con clavos incrustados a modo de púas hacia afuera”, el cual fue retirado y secuestrado por la Policía Rural.

Otra perra, de tres meses, presentaba “timpanismo abdominal compatible con parasitosis interna severa (ascaris)”. En el caso de una perra mestiza de talla chica, el informe consignó que “manifiesta un miedo muy marcado, con su cola entre las patas y estando a la defensiva en el momento del examen clínico”.

Tras la revisión, tres de los ocho animales fueron secuestrados y quedaron bajo tratamiento en Zoonosis. La veterinaria también informó que un año antes ya se habían secuestrado otros ocho perros en “pésimo estado de salud”, de los cuales uno murió a causa de la desnutrición severa.

“Es mi obligación volver a solicitar la prohibición a este señor de tener animales a su cargo, porque luego de un año volvió a reiterar la misma conducta de maltrato hacia ellos”, concluyó Lovagnini en el informe remitido al Juzgado.

El reclamo actual

Según los organizadores de la movilización, pese a esos antecedentes, el hombre volvió a tener animales bajo su cuidado y las denuncias reaparecieron.

La consigna de la convocatoria es evitar que haya nuevas víctimas. “Por los animales que no pueden defenderse y dependen del accionar humano, la comunidad exige medidas urgentes y el fin de la crueldad”, expresaron.

La concentración está prevista para el viernes 20 a las 8 en la explanada de la Municipalidad de Rivadavia. Los vecinos piden que las autoridades judiciales y municipales intervengan de manera inmediata y que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de maltrato animal.