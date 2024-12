Cómo sobrevivir a la mesa de Año Nuevo: 10 estrategias para que el 1 de enero no sea un “día complicado”

No dejarse llevar por las emociones. Para muchas personas, las fiestas de fin de año llegan “cargadas”. El estrés acumulado durante el año, el cierre de ciclos, la organización de las reuniones, pasarlas no necesariamente con quien se desea, rispideces en las relaciones, separaciones y/ o ausencia, pueden afectar el estado de ánimo. Esto puede hacer que la ansiedad se vuelque en lo que se come y que se haga mal o de más.