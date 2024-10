Comenzaron los ensayos de la Comedia Municipal 2024

Este lunes comenzaron los ensayos del elenco oficial de “Podrido”, la obra ganadora de la Comedia Municipal 2024. Los actores y actrices seleccionados para interpretar a los personajes de la puesta en escena, ya se preparan en la Nave Cultural.

Luego de una preselección virtual y una instancia posterior presencial, el elenco resultó conformado por Mariela Locarno, Dario Martinez, Eliana Borbalás, Karim Pabst, Xeli Martín e Ismael Páez. Bajo la dirección de Diego Sebastián Quiroga, “Podrido” se presentará durante diciembre de 2024 y enero de 2025, en el teatro Quintanilla.

Durante el primer día de ensayo, Quiroga contó: “Cuando designaron a `Podrido´ como el proyecto ganador, estuve en silencio unos minutos, me puso muy feliz. Fue una gran alegría porque me acordé de la primera letra tipeada y, que se concrete en la Comedia Municipal, fue espectacular. La idea surge con algo que pasa en la obra. Estaba en la línea B del subte en Buenos Aires, y me llamó la atención ver a una señora pidiendo en el medio del andén, cuando a su alrededor todo era una marea de gente y ella era lo único quieto. Ahí me aparece la pregunta: ¿dónde fue a parar esa señora? Y bueno, de ahí devino este proyecto. Estoy muy contento porque es el elenco que quería para esta obra, esperemos que guste”.

Además, el director de «Podrido», Diego Quiroga, dijo: «Es muy valorable el lugar que la municipalidad le da al teatro en un contexto durísimo para la cultura en general. Por eso agradezco a la Ciudad de Mendoza y al increíble elenco de actores y actrices que estarán en la obra».

La obra “Podrido” marcará la XX edición de la Comedia Municipal. Este año, la convocatoria estuvo orientada a la realización de una obra de autoría mendocina y fue requisito indispensable tener antecedentes en dirección teatral. Para la selección también se tuvo en cuenta que la propuesta perteneciera al género comedia y estuviese destinada a público adulto.

Sobre “Podrido”, Comedia Municipal 2024

La obra se sitúa en el único estudio de TV que queda en la actualidad, “Aníbal nocturno” es el programa de chimentos más visto en el país. Mientras Aníbal, un conductor tan carismático como desagradable, despliega todo su histrionismo brindando un programa con frivolidades y chimentos desafectados de realidad, como todos los días, Cande, una de las panelistas, en su último día de trabajo tras ser despedida y luego de un acontecimiento vivido momentos antes de llegar al programa, divaga en sus pensamientos y aprovecha las cámaras para manifestar algo que la viene aquejando hace tiempo.

Con humor, personajes delirantes y algo de ridículo, la trama va desarrollándose con la estructura de un programa de TV. Esto, hasta un inesperado pero inevitable desenlace.

Esta edición de la comedia promete emocionar, sorprender y hacer reír a los espectadores. Los ensayos tendrán una duración de dos meses para ofrecer un espectáculo inolvidable y esperado por el público local.

Las fechas de las funciones serán anunciadas a través del sitio oficial de la Ciudad de Mendoza y la agenda de turismo y cultura. Las entradas podrán adquirirse con antelación virtualmente.

