Cinco regalos económicos y originales que se pueden enviar por delivery en el Día de la Madre

Este 18 de octubre sin dudas será un Día de la Madre completamente distinto. Sin las posibilidades de reunirse con la familia en casas particulares por las restricciones que aplican en Mendoza por la pandemia de coronavirus, la creatividad empieza a jugar un papel importante para pensar en la mejor manera para sorprenderlas a ellas.

Para aquellos que no van a poder ir a visitarla a su casa la opción del desayuno ha picado en punta por estos días, pero si no se quiere caer en esta típica ideal o todavía no has decidido cuál es el regalo ideal para mamá en su día, aquí te traemos algunas alternativas originales que pueden ser entregadas en la puerta de su casa con delivery. Todas las opciones están disponibles en Marketplace de Facebook.