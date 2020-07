Buscan evidencia para definir si hay circulación comunitaria

El Gobierno provincial busca tener evidencia científica sobre si en Mendoza hay circulación comunitaria del virus Sars CoV-2. Esto tras la acumulación de varios casos sin nexo epidemiológico y al cumplirse ayer tres semanas en que todos los días hubo nuevos contagios confirmados.

En este sentido, el Ministerio de Salud está abocado a una minuciosa investigación con la que busca llegar a certezas con sustento científico, no meros supuestos, según sostienen en Casa de Gobierno. Por eso, hasta que haya resultados, no habrá declaraciones oficiales al respecto. Esa conclusión esperan tenerla lunes o martes.

“Se pretende analizar los datos científicos y con ellos poder decir si hay o no circulación, dar los por qué con aval científico”, explicó una fuente.

Ante el escenario que se ha presentado los últimos días, la inquietud sobre la posibilidad de que exista circulación se ha instalado con más fuerza también en la población.

De los 176 confirmados hasta ayer, 17 permanecen en investigación epidemiológica, es decir sin que se haya podido determinarse el nexo. Hay que recordar que esto implica poder identificar quién y en qué contexto le contagió el Covid-19.

Entre los 17 pacientes sin nexo confirmado que toma en cuenta la información oficial, cuatro ya no se investigan y quedarán sin respuesta. La investigación se sostiene por 21 días.

Hasta ahora el Ministerio y sus asesores se inclinaron por sostener que no existe circulación.

“Si existiera transmisión comunitaria, el impacto se sentiría en los hospitales y estaríamos abarrotados de consultas, internaciones y uso de respiradores”, dijo hace unos días Gonzalo Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología.

Internación intermedia

Quienes dan positivo son internados y aislados en hospitales, tanto si presentan cuadros complicados, leves e incluso asintomáticos.

Por eso han surgido algunos cuestionamientos sobre los costos que implica para un sistema que necesita ahorrar recursos ante un eventual agravamiento de la situación y se ha planteado por qué no se usan centros de internación intermedia.

Ni bien llegada la pandemia al país se activaron varios municipios que rápidamente adoptaron grandes espacios con camas y otros recursos para alojar casos leves o asintomáticos.

Una reconocida infectóloga local remarcó preocupada la importancia de contar con estos espacios.

“No se puede tener en el hospital ocupando una cama a alguien con dolor de garganta, que sabés que no tiene factores de riesgo. Si es joven, no tiene cáncer, no tiene diabetes, no es hipertenso medicado, no tiene enfermedad pulmonar crónica ni es inmunosuprimido, no es necesario que esté en un hospital; sólo es necesario que esté aislado durante 14 días y eso se hace en los lugares de internación intermedios, que pueden ser clubes, hoteles, escuelas”, señaló.

“Es importante para que no colapsen hospitales así se pueden aislar los casos leves en lugares donde hay un enfermero, un médico y les dan comida entre otras cosas; son personas que sólo tienen dolor de garganta, no tienen riesgo de nada, pero son contagiosos; lo hizo todo el mundo. China metió a todos en un hotel por ejemplo y también se hace en Buenos Aires”, comentó.

Desde el Ministerio de Salud dieron sus argumentos: “Las internaciones intermedias se generaron para cuando haya mayor circulación del virus. Hoy estamos en etapa de contención no de mitigación, y en ella se sigue internando a la persona por más que esté asintomática en el sistema de salud tal cual lo indica el protocolo”.

“Cuando hay circulación comunitaria se activan espacios para internar a personas que tengan sintomatología leve. Hoy Mendoza, al no tener circulación comunitaria, no tiene problemas con la camas para las internaciones”, resaltó.

Hasta ayer por la tarde, había 70 internados y dio como ejemplo que sólo el hospital Lencinas tiene 25 camas disponibles para Covid-19 y el Central, 20.

En este momento la provincia cuenta con 3.800 camas entre el sector público y el privado. En un momento se pensó en usar el Polo Judicial, pero se descartó porque no era viable para la atención por los grandes espacios.

Desde el ministerio informaron que por ahora están habilitados el hotel Ejército de los Andes en Guaymallén, un hotel en Ciudad, el hotel de Tupungato y otro en San Rafael. Además, se incorporarán camas en el hospital Metraux de Maipú.

Los lugares ofrecidos por los municipios están a la espera de la habilitación oficial. Entre las dificultades a resolver para avanzar en ello se cuentan no sólo las condiciones edilicias aptas y adecuadas sino especialmente de dónde saldrá el personal sanitario que se hará cargo de la atención.

El PJ pide precisiones

Intendentes y referentes del PJ salieron ayer a hacerse eco del rumor de que hay circulación comunitaria en Mendoza. Por eso, pidieron información más precisa y medidas.

Twitter fue el escenario de los planteos y uno de los primeros en hacerlo fue el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. “Hay muchas preguntas todos los días sobre el avance de la pandemia en nuestra provincia... Tunuyán es un corredor central de la misma y creo que oficialmente deberíamos saber la situación real al instante para la toma de decisiones en beneficio de la comunidad”, escribió.

También se expresaron Emir Félix, Lucas Ilardo, Marisa Uceda y Flor Destéfanis, entre otros.