Apostilla de La Haya: qué significa y dónde se hace en la Argentina

Previo a comenzar el trámite, ingresá a AFIP con tuy verificá si ésta tiene asociada una cuenta bancaria (CBU) de tu titularidad. En caso de no tener asociado su CBU, se puede asociar

Si no tenés una cuenta bancaria argentina de tu titularidad relacionada a tu Clave Fiscal, deberás asociar alguna para poder completar el trámite (en el servicio “Declaración de CBU”). Si no sos titular, no podés asociar cualquier cuenta bancaria, ya que AFIP realiza el cotejo de titularidad con el número de CUIL.