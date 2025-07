Ante la falta de nieve, ¿qué eligen hacer los turistas en Mendoza durante las vacaciones de invierno?

Los empresarios calculan que no se llegarán a los números alcanzados el año pasado en el mismo período . En el 2024, las fuertes nevadas en alta montaña provocaron un movimiento muy favorable de turistas que llegaron para disfrutar del paisaje blanco. Así se alcanzó una ocupación del 80%, según el sector privado, y de hasta el 88%, de acuerdo con el sondeo del Gobierno provincial.

Turista7

La experiencia de los visitantes en la tierra del sol y el buen vino

A pesar de imanes como el Cerro Aconcagua y centros invernales como Los Puquios, Penitentes y Las Leñas, este año la falta de nieve contribuyó a que Mendoza no estuviera entre las más elegidas. No obstante, los otros atractivos de la provincia no pasaron desapercibidos.