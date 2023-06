Alumnitos: un concurso que invita a los chicos a contar su realidad a través de las leyendas

Los mitos y las leyendas han servido a lo largo de la historia de la Humanidad no sólo para explicar, a través de la magia, lo desconocido. También han propiciado una construcción de las señales culturales de cada región y han permitido poder hablar de cosas que, en otro formato o con otro tipo de relatos, quizá tendría mucha menos potencia para ser escuchada o conocida.

A sabiendas de ese poder de la leyenda, la productora El Otro Kamino organizó en pleno 2020 un concurso literario para escuelas que puso a las leyendas como centro, con la idea de que los chicos de todas los establecimientos del país pudieran crear sus propios relatos míticos y así expresarse como lo han hecho las generaciones precedentes a lo largo de los siglos.

“Con este proyecto, que ya es una realidad al estar en su tercera edición, apuntamos a promover el diálogo entre compañeros, incluir a las generaciones mayores y brindar herramientas educativas que los niños de todo el país puedan implementar, recuperando la riqueza cultural de cada pueblo y adaptándola a nuestros días”, contó Martín Méndez Adinolfi, uno de los impulsores de este concurso que ya va por su tercera edición y que ha sido declarado de Interés por Cultura Nación y de Interés Cultural y/o Educativo por 18 provincias del país y por la Ciudad de Buenos Aires, además de haber ganado el premio BACA y Mecenazgo.

“Empezamos en 2020, en pandemia, y las escuelas estaban cerradas. Pero avanzamos porque la idea era pensar, y ese era un momento en que la estaban pasando mal y nos parecía excelente proyecto para lanzar. Entendimos que era lo mejor para los chicos. Y nos súper impacto el resultado. Las maestras nos decían que el concurso había energizado a los chicos”, recordó.

En esta oportunidad, el concurso está vigente y las escuelas pueden sumarse, pero queda muy poco tiempo, ya que el cierre de recepción de escritos es el 30 de junio. En la tercera edición de “Alumnit@s: Argentina, te Escuchamos” (tal como se presenta el concurso), se invita a los chicos a contar una historia “de temática libre que se conecte con los mitos y leyendas de su lugar, o que se relacione con su pasión deportiva, personajes del deporte que admiran o acerca de la actividad física que realizan”, tal como explican los organizadores. Pero, en esta oportunidad especial, “también puede incluirse un abuelo o abuela en cada grupo, si lo desean. Por esto, es que invitamos a chicos entre 11 y 16 años a inscribirse, coordinados por un adulto responsable, en grupos de dos a cuatro integrantes de escuelas, clubes, bibliotecas y asociaciones de fomento”, explicó Méndez Adinofli.

Sobre la idea de incidir con la elaboración de mitos y leyendas, el también cantante de tangos reflexionó: “¿Hay algo en el mundo que no sea mito? Todo está regido por mitos. La cultura es una convención, que varía según lugares y en todo momento aparecen los relatos mitológicos. Por eso decidimos proponer a los chicos a contar sus necesidades de esa manera, que buscaran o construyeran su mito, para recrear su realidad diaria y con el incentivo de un concurso literario”.

Iván de Pineda condujo el acto de entrega de premios de la última edición de este concurso.

El integrante de la productora El Otro Kamino explicó que en la primera edición, en plena pandemia, convocaron laboriosamente, por llamados telefónicos, a escuelas de todo el país, y que si bien por el contexto fue difícil sumar a tantas escuelas como hubiera querido, el resultado igualmente fue notable. “La gente de las escuelas nos dijo que con este concurso habíamos vuelto a encender las escuelas, que parecían muertas en pandemia. En ese momento en que los chicos no tenían manera de expresarse y esto lo propició. De hecho uno de los escritos ganadores hablaba de la pandemia, y lo relataba con un mito. Era una manera en que los chicos encontraban algo hermoso en lo terrible. O hubo chicos de Misiones, que usaron un ser mitológico para expresar el bullying”, recordó Méndez Adinolfi, quien también es psicoanalista.

Esa primera edición fue tan importante que los trabajos presentados tuvieron una versión audiovisual. “Nos ayudaron muchos espónsores y los escritos de la primera edición fueron enviados a guionistas profesionales, que convirtieron a los seis ganadores en formato de animación, y fueron emitidos por Canal 9 de Buenos Aires”, rememoró.

Luego, ya con la segunda edición, la repercusión del primero hizo que muchos más alumnos y escuela se sumaran en su intento por contar sus realidades a través de la leyenda. “Se dice que los chicos no escriben y entonces nos dimos cuenta de que esto les volvía a despertar ese interés”, se alegró el organizador.

El concurso cuenta con una web, www.alumnitos.com, donde se recopilan los logros del concurso desde sus comienzos, como las premiaciones, realizadas en el Hotel Sheraton y la Usina del Arte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa última entrega de premios, el conductor fue Iván de Pineda y estuvo presente María Kodama como representante del jurado, en lo que fue la última aparición pública de la viuda y heredera de Jorge Luis Borges.

En este año 2023, Alumnitos participó de la Feria del Libro de Buenos Aires, en un importante evento en la Sala Carlos Gorostiza, donde se proyectó ese capítulo de la serie animada que trata sobre el bullying.

En las dos ocasiones en que los organizadores se encontraron con los participantes que ganaron las ediciones, se hallaron con situaciones que los sorprendieron por su crudeza. “Nosotros nos encontramos con realidades increíbles que siempre nos conmueven. A los ganadores les facilitamos pasajes y alojamientos para que llegaran acá, pero nos encontramos, por ejemplo, con un grupo de chicos que no tenían zapatillas para asistir. Por supuesto, nos pusimos en campaña para que, cuando llegaran, tuvieran qué ponerse. También vimos casos de alumnos que, por ejemplo, para acceder a internet tienen que viajar 50 kilómetros para un lugar donde haya conexión. Y lo hacen, incentivados por el deseo de escribir, de sumarse, de contar sus realidades”, dijo Martín Méndez Adinolfi.

Los premios que están previstos para los ganadores de este año son, además de la asistencia a los actos de premiación, los siguientes: una computadora All in One, con 4GB de RAM y disco de 256 GB, o similares; un kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión); y un kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

Acompaña al concurso la CONAPLU (Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO).

Para participar

Ingresar a la web www.alumnitos.com

Leer las bases y completar los formularios.

También se pueden consultar dudas a través de las vías de comunicación que allí se ofrecen.