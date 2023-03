A 30 años del último viaje, confirmaron la fecha de la vuelta del tren Mendoza-Buenos Aires

Miércoles 10 de marzo de 1993. Estación Mendoza del Ferrocarril San Martín, en la esquina de Las Heras y Belgrano. El reloj marca las 17:06 y se escuchan lo que serán los últimos bocinazos del tren en Mendoza (esos mismos que venían haciéndose oír repetidamente desde cerca de las 16, cuando debería haber partido de acuerdo al itinerario original). La formación 512 de “El Cuyano” está rodeada de gente, que no solo ocupa el andén, sino también la plataforma.

Pañuelos, banderas argentinas y los ojos repletos de lágrimas de una multitud que se acercó al lugar despiden a esa formación, guiada por una locomotora Alco Usa –número 8488-. Y es que ese tren fue el último que partió de Mendoza como parte del servicio regular.

“Tenía que haber salido antes, pero la gente -que estaba agolpada y era mucha- no lo dejaba ir. Porque sabía que era el último tren, y estaba triste. Salió casi una hora tarde”, repasa Roberto Bocanegra, quien se desempeñó durante 40 años como maquinista en el ferrocarril y actualmente es instructor.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Mario Daniel Ávila

Mientras repasa esta jornada histórica, Bocanegra camina una y otra vez por los andenes de la Estación Mendoza. Pasaron 30 años de aquel triste adiós, pero hay cosas en el lugar (que en 1993 era utilizada por el Ferrocarril San Martín y actualmente es una de las paradas del Metrotranvía mendocino) que nunca cambiaron ni pudieron eliminarse. Es el mismo predio donde se encuentra el edificio que, casi 20 años después de la partida del último tren, el 25 de mayo de 2003 -ya cerrado y casi abandonado- se incendió por completo. Y que en los últimos años fue reconstruido para que en el lugar funcione el EMOP (Ente de Movilidad Provincial).

Daniel “Chueco” Herrera (59) también recuerda a la perfección aquel momento que vivió en “primerísima persona”. Y es que Herrera, maquinista, fue quien “movió” -como ellos mismos dicen- ese último tren desde San Juan a Mendoza, y luego de Mendoza hasta Villa Mercedes (San Luis), donde fue relevado para que ese último tren de pasajeros llegara a Retiro (Buenos Aires) y no volviera a salir.

“Teníamos un diagrama de servicio. A las 13:15 ese tren salía de San Juan, llegaba a Mendoza y, con la misma máquina, enganchábamos a otros coches y continuamos a Villa Mercedes. Nosotros nos enteramos una hora antes de salir de San Juan que ese era el último tren. Hasta ese momento habíamos escuchado muchas amenazas y estábamos con una medida de fuerza, pero –hasta entonces- nunca se había concretado lo de cerrarlo”, repasa el maquinista.

“De San Juan salimos con 380 pasajeros, mientras que en Mendoza aumentó a 700. A la Estación Mendoza llegamos ese 10 de marzo de 1993 a las 15:50 aproximadamente, con la idea de salir 16:15. Pero recién pudimos hacerlo una hora más tarde”, recapitula el maquinista a Los Andes.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Darío Saidman.

“Ya cuando habíamos salido de San Juan nos acompañó mucha gente con banderas de Argentina, y salimos tocando la bocina. Cuando entramos a Mendoza, vimos a muchísimas personas amontonadas. Y cuando pasamos el Zanjón de los Ciruelos, en la recta final, fue increíble. Al llegar caímos en la cuenta de que era el final y la gente ya lo sabía”, rememora Herrera.

Cuándo vuelve el tren Mendoza - Buenos Aires

Más acá en el tiempo, en el último año, el tren de pasajeros San Martín recuperó el servicio hasta Justo Daract (San Luis, casi en el límite con Córdoba), mientras que el 7 de diciembre de 2022 –en un recorrido de prueba- una formación que salió de Retiro llegó nuevamente a la provincia, a la Estación Palmira. Y todo está listo para que, antes de fin de mes, regrese a Mendoza otro tren (también en modo prueba).

Y es que, luego de este viaje completado hace casi 4 meses, desde la Nación anunciaron que la intención era recuperar el tren de pasajeros de forma regular, para vincular Buenos Aires con Mendoza. Y hasta se animaron a poner como plazo marzo de este año para “la vuelta del tren”, en coincidencia con el 30 aniversario del último que partió de Mendoza. Y aunque ese primer plazo tentativo (precisamente hoy, 10 de marzo) no llegó a cumplirse, las obras continúan, sobre todo en las estaciones. Y, desde Trenes Argentinos, ya anunciaron una nueva fecha para otra prueba del tren de pasajeros desde Buenos Aires a Mendoza. “El 22 de marzo al mediodía vamos a hacer la marcha blanca con el tren desde San Martín a Palmira”, indicaron a Los Andes.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“¿Viste el tren que llegó el 7 de diciembre del año pasado a Mendoza? Bueno, yo fui el conductor que llegó a Palmira. Y en 1993 yo corrí ese mismo tren, desde La Paz hasta la calle Belgrano. No fue el último tren, porque fue a mediados de febrero. Pero, aunque faltaba un mes, ya se respiraba ese ambiente como que en cualquier momento dejaba de pasar”, rememora a su turno el palmirense Sergio Videla (59), quien también se mantiene activo aún.

Videla se emociona al recordar lo que vivió en diciembre del 2022 con el regreso del tren de pasajeros a Palmira guiado por él mismo. “Cuando entramos a La Paz yo no tomé conciencia de tanta cantidad de gente. Pero después vi a gente llorando, personas de más de 70 años. No me voy a olvidar nunca de la carita de una señora llorando en La Paz, o de la imagen de un ex combatiente de Malvinas en La Dormida con un cartel escrito en una caja de cartón donde le agradecía al ferrocarril por volver a unirnos”, agrega emocionado.

Último tren a Mendoza y “El Cuyano rebelde”

Durante la época dorada del ferrocarril en Argentina, existían dos trenes del Ferrocarril San Martín que unían Buenos Aires con Mendoza. El primero de ellos era el Libertador (identificado con el número 561) y que era de lujo, ya que tenía pocas paradas durante el recorrido.

“El Libertador salía el domingo de Buenos Aires y llegaba el lunes a Mendoza, para volver a Buenos Aires ese mismo lunes y llegar ya el martes. El jueves, en tanto, volvía a salir de Buenos Aires y llegaba a la provincia el viernes, mientras que el sábado regresaba a Buenos Aires. De Mendoza salía todos los lunes y los viernes a las 20:15 y llegaba a Buenos Aires a las 9 del otro día”, rememora Bocanegra, responsable además del museo Tren Cultural Mendoza, montado sobre una vieja locomotora en la esquina de Juan B. Justo y Belgrano.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Mario Daniel Ávila

El segundo tren de pasajeros que pasaba por Mendoza era El Aconcagua (identificado con el 565), que corría todos los días y unía Buenos Aires con San Juan, parando en todos los pueblos. Esta formación salía diariamente a las 16 de Mendoza y llegaba a Buenos Aires a las 8 del día siguiente.

En agosto de 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, se promulgó la ley 23.696 de Reforma de Estado, que proponía la privatización o concesión de las empresas del Estado. Posteriormente, el decreto 666/89 dio cumplimiento a esa ley, entregando en concesión los ferrocarriles. En el caso de los trenes de pasajeros, el decreto 1.168/92 ordenaba una abrupta disminución de los servicios a partir del 31 de julio de 1992, mientras que en los trenes sobrevivientes se resignaban todo tipo de confort. En el caso de Mendoza, se suspendían los trenes número 575-576 “El Cóndor”, 565-566 “El Aconcagua” y 561-562 Expreso “El Libertador”, siendo reemplazados por un precario tren 511-512 “El Cuyano” en lo que se denominó “Diagrama de Emergencia”. Y se aclaraba, además, que este servicio iba a ser cancelado el 31 de diciembre de 1992 si las provincias no se hacían cargo de él.

El 14 de noviembre de 1992, y ante la suspensión de “El Cuyano” de ese día, un grupo de ferroviarios decidió correr -por su cuenta y sin autorización- esta formación en complicidad con los pasajeros. Durante el viaje debieron sortear varias órdenes de detenciones y hasta a la Policía. Fue el 15 de diciembre de 1992 cuando se firmó decreto 2.388/92 que prorrogaba el fin de los servicios hasta el 10 de marzo de 1993.

No quedan dudas de que para ese 10 de marzo de 1993 ya había comenzado el desguace de los ferrocarriles en el país, y se habían interrumpido ya los diagramas tradicionales. Entonces, aquel día se hizo correr a “El Cuyano” (con el número 564) como si fuera “El Aconcagua”. Y fue el último tren de pasajeros en salir desde Mendoza en la era de Ferrocarriles Argentinos.

“El tren salió tocando bocina a lo largo de toda la calle Belgrano en lo que fue una despedida ruidosa y que no pasó desapercibida”, repasa Roberto Bocanegra. Y mientras reconstruye esta escena -de esas que quedarán para siempre en la memoria y el inconsciente colectivo de los mendocinos-, una formación del Metrotranvía de Mendoza se detiene en la vía este de esa histórica estación (hoy remodelada) con dirección al norte.

El 10 de marzo se cumplen 30 años de la partida desde la estación de Mendoza del último tren de pasajeros Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Hace 30 años, esa misma vía donde se detiene el MTM corría en sentido opuesto al que mantiene hoy. La explicación a este cambio tiene una lógica: el ferrocarril mantenía el estilo de circulación inglés (el mismo que lleva a que los automovilistas conduzcan del lado derecho), mientras que el Metrotranvía sigue la lógica americana. En pocas palabras: el sentido de circulación del tren era el contrario del que actualmente tiene el Metrotranvía.

El principio del fin

Aunque en todo el país los últimos trenes de servicios regulares partieron de cada una de las estaciones el miércoles 10 de marzo de 1993 –los últimos llegaron a Retiro el 11-, el declive de los trenes había comenzado ya varios años antes. En noviembre de 1989, con apenas 3 meses como presidente, Menem (a quien muchos ferroviarios se rehúsan a nombrar) pronunció la tristemente célebre y recordada frase “ramal que para, ramal que cierra”. Y así fueron cerrando paulatinamente hasta el trágico y negro 10 de marzo de 1993.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Darío Saidman.

“Ya Alfonsín había intentado ir contra los trenes entre 1983 y 1984, aunque los ferroviarios no se lo permitieron. Pero cuando llegó el sucesor de Alfonsín, les regaló los trenes a sus amigos”, acota Bocanegra.

“En Mendoza hicieron un vaciamiento de la empresa. Teníamos máquinas y tendido que permitían que los trenes vayan hasta a 120 km/h y en promedio iban a entre 90 y 100 km/h de forma continua. Ahora, si el tren va a 30 km/h, es mucho. Todo eso es falta de inversión privada”, destacó el ferroviario jubilado.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Lo que vino después de ese último tren no fue nada fácil ni agradable. “Durante los 3 o 4 días posteriores los trabajadores mantuvieron una medida de fuerza. Hubo muchas manos negras que perjudicaban al ferrocarril, muchos lo boicotearon y es algo que venía desde antes, cuando se saboteaba a los pasajeros atrasándoles los pasajes”, rememora el conductor Herrera, nacido en San Juan.

Muchos maquinistas que quedaron sin trabajo tuvieron complicaciones para conseguir trabajo ya con entre más de 25 años. A algunos de ellos se los reincorporó años después, ya para continuar con los trenes de carga.

“En 1993 se veía en todos los compañeros esa sensación de tristeza. Daba mucha bronca, porque los ferrocarriles son nacionales; tenés el escudo, la bandera y los trenes. Hubo gente que entró en depresión con el fin del tren y fue una tristeza muy grande, en especial para los pueblos ferroviarios”, ”, repasa por su parte Videla.

El 22 de marzo se hará una nueva prueba del tren en Mendoza

Luego de la recuperación del recorrido Retiro – Justo Daract (concretado durante 2022), la meta que se fijaron desde Trenes Argentinos fue que el tren de pasajeros regrese a Mendoza. Y así lo hizo una primera –y, hasta ahora única- formación el 7 de diciembre pasado.

Aunque en ese momento se anunció que la intención era que el tren regresara ya con un recorrido regular en marzo, lo cierto es que no hay confirmaciones oficiales hasta el momento de una fecha concreta. No obstante, es un hecho que el 22 de marzo se hará una nueva prueba (”marcha blanca”) que traerá el tren hasta Palmira.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Prefiero no hablar de fechas precisas para el regreso, porque eso siempre implica algunos retrasos. Pero se está trabajando. Se está restaurando la estación de San Martín (en La Colonia) y se ha avanzado en la de Palmira –por ejemplo-, hasta donde llegaría en una primera etapa. Luego falta el tramo hasta Gutiérrez, pero entre San Martín y Palmira ya está listo el tendido, y eso es lo que importa para que el tren ya esté en Mendoza”, explica el coordinador regional de Trenes Argentinos en Cuyo, Jorge Giménez.

Entre los ferroviarios, el regreso del tren es algo que entusiasma y apasiona, aunque –sobre todo después de tantos anuncios- prefieren ser cautos.

Claro que para llegar a esta situación de esperanza y optimismo hubo varios hitos en el medio y que se llevaron adelante durante los últimos 20 años. Por ejemplo, a mediados de 2008 se inauguró el Pedraplén de la Laguna La Picasa (Santa Fe), lo que permitió volver a conectar por una vía ferroviaria directa la Ciudad de Buenos Aires con Cuyo luego de 10 años de estar inundada la vía. Durante ese tiempo, los trenes de carga -únicos que circulaban por el lugar hasta hace algunos meses- debían dar un largo rodeo para evitar esta zona. En diciembre de 2008, además, se hizo corre el primer tren de pasajeros en una acción organizada por la revista Rieles. Unió Buenos Aires y Mendoza luego de 15 años, aunque el tren no pudo entrar a la estación por que varias vías habían sido robadas.

El 31 de diciembre de 2009 volvió a correr otro tren de pasajeros. Se trató del “Tren Nacional por la Paz y la No Violencia”, con 16 coches repletos de pasajeros. Salió de Retiro y llegó a la Estación Mendoza por el norte. Para que esto fuera posible hubo que reponer una importante cantidad de metros de vías en la estación, para que el tren llegara hasta los andenes.

La experiencia se volvió a repetir en marzo de 2010, ya con la llegada del Tren de la Vendimia de ese año. Y posteriormente se anunciaron varios trenes temáticos, aunque nunca se concretaron. Pero el despertar del interés por la vuelta del tren de pasajeros ya quedó instalado.

“Nos genera una inmensa alegría el anuncio de la vuelta del tren de pasajeros. Porque hay mucha gente que no puede viajar en colectivo por una cuestión de costos. Mucha gente, incluso, va a poder conocer Buenos Aires gracias al tren”, augura –entusiasmado- Sergio Videla, quien guió formaciones del San Martín hasta 1993 y quien actualmente capacitándose para el uso de las locomotoras que van a circular con el renovado tren de pasajeros desde Beazley (San Luis) hasta Gutiérrez (Maipú). El maquinista destaca, además, el empuje del gremio de La Fraternidad para llegar a esta situación.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“El argumento de los detractores de la vuelta del tren es que no puede demorar más de 24 horas en venir de Buenos Aires a Mendoza. Pero, una vez que llegue y se convierta en algo regular, habrá que trabajar en agilizar esos tiempos. Y desde lo económico no tiene comparación: por el precio por el que viaja una sola persona en colectivo podrá viajar toda una familia en tren”, se ilusiona Bocanegra.

“Cuando el Estado Nacional se deshizo de los trenes de pasajeros, se cagó en la gente. Y es cierto que nos quitaron el tren, pero también es cierto que nos lo dejamos quitar, lo perdimos. Porque se le dio espacio a un programa de televisión que todas las semanas decía y repetía que los trenes generaban una pérdida de 1,5 millones de dólares por día. Pero se omitía decir que los trenes de pasajeros son deficitarios en todo el mundo, o el déficit que genera Vialidad Nacional”, concluye.

El fotógrafo que viajó en todos los trenes del país

Darío Saidman tiene 53 años, vive en Buenos Aires y es fotógrafo. Cuenta con una marca personal que, podría decirse, no tiene nadie más: viajó en todos los trenes de pasajeros que hubo y hay en el país.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Dario Saidman

“Soy loco de los trenes de toda la vida. De chiquito empecé a viajar por el país para conocer lugares, y el leitmotiv era conocer las estaciones. Me fui tomando trenes para todas partes, y luego de que en 1992 –cuando tenía 22 años- se empezara a hablar de que iban a sacarlos, me agarró una desesperación y me propuse viajar en todos los trenes de pasajeros que hubiera”, destaca Darío a Los Andes. De hecho, reconoce que le debe su profesión de fotógrafo al ferrocarril, ya que sus primeras fotografías las tomó a estas formaciones.

“‘El Aconcagua’ era uno de los trenes que más me gustaba. Siempre, hasta el final, iba lleno de punta a punta. Además de unir Retiro y Mendoza, era clave en el medio, ya que paraba en todos lados. E iba rápido, era competitivo. Ni hablar de ‘El Libertador’, que además era directo”, sostiene Saidman.

El fotógrafo y ferroaficionado recuerda con mucha pena lo que fue aquel miércoles 10 de marzo de 1993, así como también el jueves 11, cuando fotografió en Retiro el último Aconcagua que regresó a la estación porteña.

A 30 años del último tren regular que salió de Mendoza: “La gente no lo dejaba ir y salió una hora tarde”. Foto: Gentileza Dario Saidman

“Ese 10 de marzo me fui a Retiro a ver salir el último Aconcagua. En tantos años viajando, me había hecho amigo de algunos maquinistas y pude viajar en muchas locomotoras. Uno de los maquinistas del último tren de Retiro a Mendoza era Luis Guzmán. Y en ese último viaje llevaban una bandera y pinturas para escribir algún mensaje. Él me pidió que escriba algo, y yo no podía creer que lo fueran a sacar, y como había rivalidad muy grande con el transporte automotor, se me ocurrió escribirles un mensaje a las dos grandes empresas de colectivos de la época diciéndoles que habían ganado ‘una batalla, pero no la guerra’. La imagen de esa bandera con esa frase después dio la vuelta al país, pero yo no pensé mucho en qué escribía”, recuerda sonriente.

Darío Saidman toma con ambigüedad el anuncio de la vuelta del tren de pasajeros, prevista para 2023. “Me encanta que vuelva y hasta quisiera que nunca se hubiera ido. Pero, a la vez, entiendo que en 1992 o 1993 Argentina tenía 30 millones de habitantes, aproximadamente, y había un tren todos los días, al que se sumaba otro servicio y, además, el sanjuanino. Hoy probablemente ofrezcan uno o dos por semana, que van más lento, e imagino va a ser difícil acceder a pasajes. Me alegra que vuelva el tren, pero esperemos que se perfeccione el sistema”, concluye.