Si sentís hormigueo frecuente en manos o pies, no solo es por mala circulación: podría ser una señal de daño en los nervios

El hormigueo frecuente, conocido como parestesia, suele ser la primera señal de neuropatía provocada por picos de glucosa o falta de vitaminas del complejo B.

Hormigueo en manos y pies: esta es la razón por la cuál ocurre. Cuándo consultar con un profesional.

El hormigueo en las manos o pies suele descartarse como un inconveniente pasajero, pero la persistencia de este síntoma es clave para el diagnóstico temprano. Cuando la sensación de pinchazos o pérdida de sensibilidad ocurre con frecuencia, los médicos investigan alteraciones en los nervios periféricos o carencias nutricionales críticas que afectan directamente la calidad de vida.

La polineuropatía periférica es una de las causas principales de este malestar. Esta condición ocurre cuando los nervios de las manos y los pies sufren daños progresivos por factores metabólicos o inflamatorios. Lo habitual es que los síntomas aparezcan de forma simétrica, iniciando en los dedos y ascendiendo lentamente. Si sentís puntadas o una sensación de calor constante que no cede, es probable que las fibras nerviosas estén sufriendo una lesión activa.

image

Causas metabólicas y el impacto de la glucosa en los nervios Uno de los factores de riesgo más documentados es la hiperglicemia persistente. Según la Asociación Americana de Diabetes, el exceso de azúcar en sangre daña directamente la estructura de las fibras nerviosas. El control riguroso de la glucosa es la única forma comprobada de frenar esta degeneración. En la diabetes tipo 1, el monitoreo reduce el riesgo de neuropatía, mientras que en el tipo 2 ayuda a evitar complicaciones incapacitantes.

Sin embargo, no todo el hormigueo se reduce al azúcar. La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico es otra causa frecuente de daños nerviosos que suele pasar desapercibida en los chequeos generales. Factores como el consumo de alcohol, enfermedades autoimunes o infecciones pueden inflamar los nervios y alterar la conducción de los estímulos eléctricos. El diagnóstico preciso requiere una evaluación clínica exhaustiva que analice desde los hábitos alimenticios hasta los antecedentes de salud previos.

image Las pruebas que debés realizar para un diagnóstico Para determinar el origen exacto de la parestesia, los especialistas solicitan exámenes complementarios. La electroneuromiografia es la prueba estándar para medir la conducción nerviosa, mientras que los análisis de sangre permiten identificar anemia o problemas de tiroides. Si el hormigueo se acompaña de debilidad muscular o pérdida total de la sensibilidad, la consulta profesional debe ser prioritaria para evitar que el daño se vuelva crónico o irreversible para el paciente.