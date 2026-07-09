Rechazó su fiesta de 15 años, pidió una computadora y ganó la medalla de oro en la mayor olimpíada de matemáticas de Brasil

Tras rechazar el festejo tradicional, la adolescente encadenó medallas de bronce, plata y oro en la competencia de matemáticas más grande de las escuelas públicas brasileñas.

Miriam Adrielly Silva de Brito, residente en el interior de Paraíba, tomó una decisión atípica al cumplir quince años en septiembre de 2022. En lugar de la fiesta tradicional con vestido y salón, solicitó a sus padres una computadora portátil y un curso de preparación en línea para competir en matemáticas. El resultado fue una medalla de oro nacional.

La familia de la estudiante organizó una celebración pequeña para apenas quince parientes el 21 de septiembre. El pastel no tenía motivos de princesas ni decoraciones de discoteca, sino la temática de la Olimpiada Brasileña de Matemáticas de las Escuelas Públicas (OBMEP). Miriam ya había obtenido una mención honorífica en la edición número 16 y buscaba una estructura de estudio más metódica para avanzar en las siguientes etapas.

¿Cómo pasó del bronce al oro en la olimpíada de matemáticas de Brasil? La rutina de preparación consistió en resolver exámenes anteriores, estudiar el banco de preguntas oficial y seguir las clases digitales mediante el dispositivo adquirido. En la edición 17 de la competencia, que movilizó a 18,1 millones de estudiantes en todo Brasil, la joven de Conceição logró su primera medalla de bronce. El acceso a materiales y orientación técnica compensó la escasez de recursos habitual en los centros educativos públicos de la región. El portátil funcionó como una herramienta de nivelación frente a la falta de internet de calidad y guías presenciales que enfrentan muchos alumnos.

El progreso académico continuó en la escuela estatal Maestro José Siqueira de forma ininterrumpida. Tras el bronce inicial, Miriam obtuvo medallas de plata en la edición 18 y en la 19 de forma consecutiva. El proceso de repetición y resolución de problemas matemáticos permitió que la estudiante superara las fases eliminatorias que involucraron a más de 54.000 instituciones educativas de casi todos los municipios del país. No se trató de un hecho aislado, sino de una trayectoria de cinco años donde la preparación técnica reemplazó a la improvisación de los primeros exámenes.