Qué significa no soportar estar solo, según la psicología: la respuesta está en la infancia

Hay personas que no soportan estar un rato a solas. Necesitan hablar, enviar mensajes, encender la televisión o salir de casa aunque no tengan un motivo claro. Para muchos, el silencio se vuelve una amenaza, y la soledad, una pesadilla. No se trata solo de una preferencia: en ciertos casos, esta necesidad constante de compañía esconde heridas emocionales profundas que, si no se detectan a tiempo, pueden condicionar la vida adulta.