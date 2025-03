Por una mano

En sus días de gloria, la ruta había sido una autopista, pero los años habían arrugado el asfalto. Luego, las malezas lo habían cubierto de grietas. Resignada a llevar el viaje a los saltos, apretó el acelerador con toda la planta del pie, pero el viejo Fiat ya no estaba para esos trotes. En realidad, daba igual, esa noche no tenía por qué apurarse más allá de lo que demorara la mano en empezar a largar olor a podrido. Además, desde que Rubén no la esperaba en el sillón de la entrada para gritarle que seguro estaba con otro, ya no tenía ningún apuro en su vida.