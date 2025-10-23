Zorzales y picahuesos visitarán el jardín todo el verano si crea un refugio natural similar a un paraíso

Una idea sencilla puede transformar cualquier rincón del jardín en un refugio natural donde estas aves se sienten seguras, activas y libres.

El jardín de casa puede convertirse en un pequeño santuario para especies locales que buscan alimento, sombra y un sitio tranquilo donde anidar. Con simples cambios en el entorno, es posible atraer pájaros como el zorzal o el picahueso y observarlos de cerca, sin necesidad de jaulas ni estructuras.

La idea está en crear un espacio donde la naturaleza sea protagonista y ofrezca lo que estas aves necesitan durante todo el año. Algunas plantas, fuentes de agua y rincones estratégicos bastan para lograr un equilibrio que invite a estos pájaros a quedarse. El resultado es un jardín vivo, colorido y en constante movimiento.

Cómo crear un espacio natural con plantas, refugios y alimentos que atraen zorzales y picahuesos El primer paso para atraer estas aves nativas como el zorzal colorado o el picahueso es ofrecerles lo que más valoran en un hábitat: alimento natural y seguridad.

Las plantas con frutos pequeños como el ligustro, la lantana o el duraznillo negro son ideales porque sus bayas y flores sirven como fuente de alimento.

Además, otras especies que sean autóctonas también brindan refugio ante depredadores y ofrecen la sombra necesaria durante los días calurosos.

Para ayudarlas a mantenerse hidratadas, se recomienda colocar un pequeño bebedero con agua fresca en una zona elevada o protegida del sol directo. Dentro del recipiente, también pueden agregarse pequeñas piedras para que las aves se apoyen sin riesgo y por otro lado combinarlas con algunas semillas o alpiste.

Otra opción es dejar algunas zonas del jardín sin podar completamente, ya que los zorzales buscan insectos en la tierra y el picahueso suele acercarse a árboles con corteza rugosa. Los especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), explican que conservar la vegetación nativa y evitar pesticidas es esencial para mantener insectos y semillas disponibles, lo que sostiene a estas especies de manera natural.

Cómo diseñar un refugio simple y seguro sin jaulas ni estructuras en el jardín El encanto de un jardín pensado para aves está en su equilibrio natural. No se trata de encerrarlas ni de controlarlas, sino de ofrecer un entorno donde puedan vivir y alimentarse sin riesgo.

Una manera práctica de lograrlo es distribuir las plantas en diferentes niveles: arbustos bajos, flores medianas y árboles o enredaderas altas. Esto reproduce su hábitat y evita que todas compitan por el mismo espacio.

Para los zorzales, es fundamental contar con suelos blandos y húmedos donde puedan buscar lombrices o pequeños insectos. Por eso, colocar hojas secas o mantillo en ciertos sectores también favorece el espacio.

En cambio, el picahueso prefiere ramas gruesas donde posarse y observar el entorno, por lo que tener árboles con corteza firme es ideal.

Además, se pueden sumar refugios naturales hechos con ramas entrelazadas o troncos huecos, que ofrecen sombra y protección. Sin embargo, no se recomienda el uso de mallas ni redes decorativas, ya que podrían enredarse. Si el espacio lo permite, una pequeña fuente o estanque incrementa la presencia de aves al ofrecer agua limpia y atraer insectos. Convertir un jardín en refugio para pájaros como el zorzal y el picahueso no exige grandes recursos, sino respeto por la naturaleza y algo de observación. Permitir que las plantas crezcan de forma natural, mantener agua disponible y evitar productos químicos son claves para atraer vida y equilibrio.