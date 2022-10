Wanda Nara habló de un ex novio condenado a perpetua y él no tardó en responder desde la carcél: “Quedé expuesto”

Wanda Nara visitó el programa Red Flag, con Grego Rosello y Belu Lucius, en Luzu Tv. En medio de la entrevista, la charla la fue llevando hacia el tema de viejos amores y allí confesó que varias veces le propusieron matrimonio y siempre dijo que sí, incluso con uno que terminó condenado a perpetua.

“Paso muy rápido de una gestión a otra” confesó la empresaria en la entrevista y agregó, “me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y como no sé decir que no, a todas les dije que sí, pero después entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”.

Sorprendidos con la declaración, los integrantes del programa querían saber más y Grego fue por todo. El conductor le preguntó si había gente que no conocían, y Wanda reconoció que había hasta uno que estaba preso. ¿Y sigue preso? volvió a preguntar Rosello a lo que la invitada respondió que sí y sumó un dato impactante al aclarar que el hombre está condenado a perpetua.

QUIÉN ES EL EX NOVIO DE WANDA QUE ESTÁ PRESO

Desde TikTok, Rodrigo Cacciamani, cuya cuenta es @rodrigocacha, tomó el guante y reconoció ser el ex de la rubia, preso y condenado a perpetua. Una de las primeras en subir el video del chico hablando fue la columnista de espectáculo conocida como La Criti, del programa de radio “Siempre Tarde”, conducido por Diego Scott.

“Bueno, si es verdad lo de Wanda, gente. Me están preguntando a full, después que ella declaró que tiene un novio que está preso con perpetua, así que nada, acá vengo a responder. Seguro, me expongo. Voy a tratar de responder todo, todo lo que me quieran preguntar y nada, y si no lo charle nunca es porque nunca se dio.

Tampoco tenía yo, por qué nombrarla y ya que ella expuso de que tiene un ex que está preso con perpetua quedé expuesto. Todos los que me conocen, y que somos el barrio, saben que hace 18 años atrás fuimos pareja, así que bueno acá estoy para responder” dijo el joven en un video que estaba musicalizado, nada más y nada menos, por L-Gante.

Cacha cuenta con más 65 mil seguidores en su cuenta de TikTok, en donde se presenta como “Preso Político, Perpetua, Politizando la cárcel hace 15 años.”

En sus videos, Cacha habla de la vida en la cárcel y da su mirada e información sobre ciertos temas que la gente, sus seguidores le va preguntando.

El ex novio de Wanda que está preso

Actualmente, el joven se encuentra en lo que se conoce como régimen abierto, por su buena conducta y su dedicación al trabajo. El joven desde hace años se dedica a la educación dentro del penal y según su desempeño, estaría muy cerca de recibir la libertad.

En un vivo que hizo en Instagram, y que La Criti (@lacritiok) capturó, el joven cuenta por qué terminó preso y cómo 15 años después estaría muy cerca de alcanzar la libertad.

“Hace dos meses me encuentro en el régimen abierto” cuenta Rodrigo. “Régimen abierto es la última etapa de la condena, y al que no todos llegan. Tiene la gracia de que el juez le reconozca el buen trabajo que hizo en toda su condena para ser reinsertado en sociedad y depende de conducta, de trabajo, de formación laboral, de formación educativa y de un buen informe psicológico que uno tiene que pasar todo para que la jueza tome la decisión de si estás apto para la sociedad o no” explica el joven sobre su situación carcelaria.

Sobre el hecho que lo mandó a prisión, el joven no da tantos detalles, pero reconoce que formaba parte de una banda con la que sí cometió un delito, pero luego afirmó que él no participó del hecho por el que terminan condenando a sus compañeros.

El joven tiene dos hijos que viven con su mamá en el extranjero. Actualmente, Rodrigo está en pareja con Barbie y frecuentemente sube videos con ella, desde la cárcel.